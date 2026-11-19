Khoảnh khắc xe máy liều lĩnh cắt ngang đầu xe tải, 2 người thương vong (Nguồn: Cục CSGT)

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy xảy ra chiều 16/11 trên đường tỉnh 427, đoạn qua xã Hồng Vân, Hà Nội, khiến tài xế xe máy tử vong, người ngồi sau bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 14h45 tại khu vực giao lối vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thuộc thôn Khê Hồi, xã Hồng Vân. Thời điểm này, xe tải mang biển số 30B-398.xx đi trên đường tỉnh 427, hướng từ Quốc lộ 1A về cầu vượt Khê Hồi. Phía trước xe tải là xe máy biển số 29G1-050.xx chở 2 người.

Khi xảy ra tai nạn, xe máy chuyển hướng sang trái, cắt ngang đầu xe tải. Vụ va chạm khiến tài xế xe máy tử vong tại chỗ, người ngồi sau bị thương. Xe máy hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 5 triệu đồng.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ.

Xe máy chuyển hướng, đi vào vùng hạn chế tầm nhìn của tài xế xe tải. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo nhận định sơ bộ của CSGT, tài xế xe máy không quan sát, không bảo đảm an toàn khi chuyển hướng sang trái. Phương tiện cắt ngang đầu xe tải, đi vào khoảng trống giữa 2 ô tô và khu vực hạn chế tầm nhìn của tài xế xe tải, dẫn đến tai nạn.

CSGT cảnh báo tình huống tương tự thường tiềm ẩn nguy hiểm trên những tuyến đường nhiều làn xe, lưu lượng phương tiện lớn, nhất là tại khu vực giao nhau hoặc lối mở.

Khi muốn vượt, rẽ trái hoặc quay đầu, người đi xe máy có thể phải di chuyển từ làn bên phải, lề đường cắt qua dòng phương tiện đang đi tới. Nếu thiếu quan sát, không đánh giá đúng khoảng cách và tốc độ của xe khác, việc chuyển hướng có thể dẫn đến va chạm, đặc biệt khi đi vào điểm mù của ô tô lớn.

CSGT cũng lưu ý nguy cơ đối với xe máy đi thẳng ở các làn sát dải phân cách giữa đường. Việc thiếu quan sát, không giảm tốc độ khi gặp tình huống bất ngờ có thể khiến người điều khiển không kịp xử lý.

Một số địa phương đã thí điểm kẻ khu vực chờ dành riêng cho xe máy phía trước vạch dừng ô tô tại nút giao có đèn tín hiệu. Cách tổ chức này tạo khoảng chờ riêng cho xe hai bánh, hạn chế xung đột với ô tô khi dừng đèn đỏ.

Mô hình được áp dụng tại một số quốc gia, vùng lãnh thổ, góp phần tăng an toàn cho xe máy khi di chuyển qua nút giao.