Khoảnh khắc xe cảnh sát hóa xe cứu thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, ông P.V.C. (SN 1979) và ông N.V.D. (SN 1984, cùng trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế) sử dụng ghe đi thả lưới trên sông Sịa.

Khi đến khu vực gần cầu Vĩnh Hòa, xã Quảng Điền, ghe bất ngờ bị lật khiến cả hai người rơi xuống sông và bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, anh Hoàng Văn Nam (trú thôn Lương Vân, xã Quảng Điền) và anh Trần Văn Định (trú thôn Thạnh Lợi, xã Đan Điền) lập tức nhảy xuống sông, tiếp cận và hỗ trợ đưa các nạn nhân vào bờ.

Nhận tin báo, Công an xã Quảng Điền nhanh chóng huy động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với người dân đưa hai nạn nhân lên bờ và sơ cứu.

Trong đó, ông N.V.D. có biểu hiện ngừng thở, người tím tái và tình trạng diễn biến nguy kịch. Nhận thấy nếu chờ xe cứu thương sẽ mất đi thời gian vàng, tổ công tác Công an xã Quảng Điền quyết định sử dụng xe ô tô Cảnh sát trật tự của đơn vị để khẩn trương đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Quảng Điền.

Xe cảnh sát được sử dụng để đưa người đuối nước đi cấp cứu trong thời gian vàng.

Nhờ được sơ cứu kịp thời và đưa đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất, ông D. được các y, bác sĩ cấp cứu thành công. Hiện cả hai nạn nhân đã tỉnh táo, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Sau khi đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tổ công tác Công an xã Quảng Điền tiếp tục triển khai lực lượng trục vớt chiếc ghe bị chìm dưới sông để bàn giao cho gia đình.

Vụ việc một lần nữa cho thấy vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong việc kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp, phối hợp với người dân ứng cứu nạn nhân và tranh thủ từng phút trong những trường hợp nguy hiểm đến tính mạng.