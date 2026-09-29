Khoảnh khắc vỡ oà cầu mây Việt Nam giành HCV Asiad sau 20 năm

Tâm điểm của đoàn TTVN trong ngày 29/9 tại Asiad 2026 là trận chung kết đôi nữ môn cầu mây. Đối thủ của Việt Nam là Philippines.

Ở trận chung kết quyết định, Khánh Ly được trao lại vị trí đá chính bên cạnh Thu Trang, trong khi Hồng Liên trở về băng ghế dự bị.

Thu Trang và Khánh Ly phối hợp ăn ý, duy trì thế chủ động trước Philippines trong cả hai set đấu, thắng với các tỷ số 15/8 và 15/4, qua đó giành HCV đôi nữ Asiad 2026.

Sau đúng 1 tuần, đoàn TTVN mới có tấm HCV thứ 2 tại đấu trường Asiad.

Niềm vui vỡ òa của các cô gái cùng Ban huấn luyện tuyển cầu mây Việt Nam.

Trong những ngày qua, các VĐV luôn thi đấu với áp lực lớn trước nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu giành trên 4 HCV.

Đây mới là lần đầu kể từ Asiad 2006 cầu mây nữ Việt Nam trở lại trận chung kết đôi nữ tại Á vận hội. Hai thập kỷ trước, Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo từng giành HCV tại Doha sau khi đánh bại Myanmar 2-0.

Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh chúc mừng toàn đội.

Tuyển cầu mây Việt Nam giành tấm HCV lịch sử, giải tỏa "cơn khát vàng" cho đoàn TTVN.

“Chúng tôi rất vui và tự hào khi giành tấm HCV thứ 2 cho đoàn TTVN. Toàn đội rất căng thẳng vì thua ngay ở trận ra quân. Chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn để giành chiến thắng ở những trận đấu sau đó. Cả đội đều rất tự tin khi thi đấu với Philippines ở chung kết. Ba chị em cố gắng hết mình và giành chiến thắng”, 3 cô gái vàng của tuyển cầu mây nữ Việt Nam chia sẻ cảm xúc sau khi giành HCV Asiad.

Video các tuyển thủ nữ cầu mây Việt Nam chia sẻ sau khi giành HCV:

Ảnh, video: Tam Ninh