Khoảnh khắc vàng của karate Việt Nam tại ASIAD 20

Bước vào ASIAD 20 với tư cách nhà đương kim vô địch, đội kata đồng đội nữ Việt Nam chịu không ít áp lực. Sau khi giành chiến thắng trước đối thủ Nepal ở tứ kết và Đài Loan (Trung Quốc) ở bán kết, bộ ba vận động viên: Hoàng Thị Thu Uyên (đi đầu) Nguyễn Ngọc Trâm (ở giữa) và Bùi Ngọc Nhi (đi thứ 3) đối đầu với ba võ sĩ Iran Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat và Amini Soumeh Kabodin Depideh ở chung kết. Ảnh: Bùi Lượng

So với kỳ ASIAD tại Hàng Châu năm 2023, đội hình đã có sự thay đổi, khi hai gương mặt trẻ Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên sát cánh cùng đàn chị Nguyễn Ngọc Trâm. Dù thay đổi nhân sự, sự ăn ý và đồng đều trong từng động tác vẫn được các nữ võ sĩ duy trì. Ảnh: Bùi Lượng

Iran là đối thủ cuối cùng trên hành trình bảo vệ HCV ở trận chung kết. Trong ảnh: Hoàng Thị Thu Uyên (bên trái), Nguyễn Ngọc Trâm (ở giữa) và Bùi Ngọc Nhi (bên phải ). Ảnh: Bùi Lượng

Ba nữ võ sĩ Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh, tập trung và thể hiện bài quyền với độ chính xác cao và giành chiến thắng 5-0 trước đối thủ. Ảnh: Bùi Lượng

Chiến thắng trước Iran giúp kata đồng đội nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV từng giành được tại ASIAD 19 ở Hàng Châu năm 2023. Đây là lần thứ hai liên tiếp Việt Nam vô địch nội dung này tại sân chơi châu lục. Ảnh: Bùi Lượng

Sau những ngày chờ đợi, karate đã mang về tấm HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Trước đó, Bùi Ngọc Nhi từng giành HCĐ kata cá nhân nữ tại Đại hội, tạo thêm động lực cho hành trình chinh phục vàng ở nội dung đồng đội. Ảnh: Bùi Lượng

Tấm HCV cũng cho thấy sự tiếp nối của kata nữ Việt Nam. Nguyễn Ngọc Trâm giữ vai trò của một đàn chị giàu kinh nghiệm, trong khi Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đem đến sức trẻ. Sự kết hợp ấy tạo nên một đội hình đủ bản lĩnh để đứng trên bục cao nhất. Ảnh: Bùi Lượng