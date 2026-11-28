Video do báo Rossiyskaya Gazeta của Nga công bố ngày 27/11 ghi lại hoạt động của một máy bay không người lái (UAV) Nga đang theo dõi mục tiêu được cho là phương tiện cơ giới Ukraine trong đêm. Thời gian và địa điểm ghi hình không được tiết lộ.

Hình ảnh từ cảm biến quang - điện tử cho thấy một khí tài Ukraine triển khai giữa cánh đồng, liên tục phát ra những chớp sáng cường độ mạnh và chùm tia có độ hội tụ cao. Những dấu hiệu này được truyền thông Nga cho là hoạt động của hệ thống vũ khí laser phòng không.

UAV trinh sát Nga sau đó tiếp cận khu vực, bám theo một xe tải cỡ lớn đang rời cánh đồng, phía trước có phương tiện cơ giới dẫn đường. Lực lượng Nga triển khai UAV tự sát Geran, đánh trúng phần đầu xe tải và gây ra vụ nổ lớn.

Rossiyskaya Gazeta tuyên bố hệ thống laser phòng không mới của Ukraine đã bị phá hủy trong cuộc tập kích. Tờ báo cho rằng tổ hợp này vừa được đưa ra chiến trường và bị chính loại UAV mà nó được thiết kế để tiêu diệt đánh trúng.

Tuy nhiên, chưa có thông tin độc lập xác nhận những tuyên bố này. Quân đội Ukraine chưa bình luận về video.

Đáng chú ý, đoạn phim được công bố chỉ 2 ngày sau khi ông Serhii Beskrestnov, cố vấn công nghệ quốc phòng của Tổng thống Ukraine, thông báo nước này lần đầu sử dụng hệ thống laser phòng không để bắn hạ UAV phản lực Nga tại một cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Hệ thống mang tên Blysk được quảng bá có công suất 4 kW, tầm bắn hiệu quả khoảng 1 km và có khả năng đốt thủng vỏ UAV Geran trong vài giây. Tuy nhiên, ông Beskrestnov cho biết tổ hợp vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa đủ cơ sở để đánh giá khả năng sản xuất hàng loạt.

Vũ khí laser sử dụng chùm tia năng lượng tập trung để tạo nhiệt, làm hỏng hoặc phá hủy mục tiêu. Ưu điểm đáng chú ý là chi phí cho mỗi lần khai hỏa thấp hơn đáng kể so với việc sử dụng tên lửa phòng không. Đây là hướng phát triển được quan tâm trong bối cảnh UAV ngày càng xuất hiện với số lượng lớn trên chiến trường Ukraine.

Tuy nhiên, công nghệ này vẫn có những hạn chế. Hiệu quả hoạt động phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, trong khi hệ thống thường chỉ tập trung xử lý một mục tiêu tại một thời điểm.

Ông Beskrestnov cho biết vũ khí laser phải duy trì điểm nhiệt chính xác trên một vị trí của UAV trong khoảng 2-10 giây. Điều này đặc biệt khó khăn khi mục tiêu bay nhanh và liên tục thay đổi hướng.

Nga cũng đang phát triển loại vũ khí này. Tháng 9/2025, Phó Thủ tướng Denis Manturov tuyên bố Moscow đã biên chế một số lượng nhỏ hệ thống laser chống UAV và dự kiến sớm mở rộng sản xuất.

Ngày 24/11, ông Sergey Chemezov, CEO tập đoàn quốc phòng Rostec, cho biết một hệ thống laser được triển khai tại khu vực biên giới đã bắn hạ gần 1.000 UAV trong vòng 2 tháng.

Những diễn biến trên cho thấy cả Nga và Ukraine đang đẩy mạnh phát triển vũ khí năng lượng định hướng nhằm đối phó với UAV. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của các hệ thống này vẫn cần được kiểm chứng qua quá trình triển khai trên chiến trường.