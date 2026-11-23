Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội đã và đang chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của một nam shipper.

(Video ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý của nam shipper. Nguồn: Page Hóng Đường Phố)

Theo đó, nam shipper chở theo thùng hàng phía sau, vừa dừng xe ở trước một nhà dân, anh ngoái lại phía sau xe thì phát hiện tình huống nguy hiểm.

Một chiếc ô tô lao với tốc độ cao đang lao vút đến ngay vị trí anh đậu xe. Ngay khi chiếc ô tô vừa lao tới, anh phản xạ cực nhanh, nhảy vào lề đường nên tránh được khoảnh khắc "tử thần" ghé thăm.

Tuy nhiên, xe máy và thùng hàng của anh thì bị ô tô tông trúng, hất văng ra đường. Đáng nói, sau vụ việc, tài xế ô tô đã rời đi mà không dừng lại xem xét tình hình của nam shipper.

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người được phen thót tim sợ hãi trước khoảnh khắc mà nam shipper phải đối mặt. Đến khi thấy anh vẫn an toàn, dân tình mới thở phào nhẹ nhõm.

Bên cạnh đó, cũng có không ít người ngán ngẩm, thậm chí bức xúc trước hành động của tài xế ô tô, đã gây ra tai nạn lại không dám chịu trách nhiệm. Thậm chí, ngay cả việc dừng xe, thăm hỏi tình hình của nạn nhân cũng không làm được, điều này quả thực rất đáng trách.

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận như sau:

"Nam shipper quả thực rất may mắn, xem clip mà thót tim. Mừng cho anh ấy"

"May mà anh ấy ngoái lại nhìn, nếu không thì chưa biết chuyện nghiêm trọng gì sẽ xảy ra"

"Bác tài ô tô tệ quá, gây tai nạn xong bỏ chạy"

"Đi đường quả thực rất nhiều tình huống không thể lường trước được. Anh em phải cẩn thận nhé".