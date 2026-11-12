Khoảnh khắc Tổng thống Pháp Macron vội hỗ trợ vệ binh ngất xỉu tại Điện Elysee

Một vệ binh bị ngất xỉu ở Điện Elysee. Ảnh: CBS News

Theo CBS News và báo India Express, sự việc xảy ra khi ông Macron chuẩn bị tiếp đón ông Pellegrini ở Điện Elysee. Khi người lính gác bất ngờ đổ gục, ông Macron cùng các nhân viên tại dinh tổng thống lập tức chạy đến hỗ trợ.

Sau đó, người lính được các nhân viên chăm sóc và đưa khỏi khu vực diễn ra buổi lễ.

Đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận. "Đây là điều xảy ra khi con người bị biến thành những bức tượng", một người dùng viết.

"Trong các khóa huấn luyện quân sự, chuyện này thường xuyên xảy ra, khi đứng thẳng mà khóa cứng cả hai đầu gối, máu không lưu thông được và dẫn đến ngất xỉu", một người khác nhận xét.

Vệ binh Cộng hòa Pháp ngất xỉu. Video: CBS News

Theo truyền thông Pháp, một thành viên khác của lực lượng Vệ binh Cộng hòa cũng ngất xỉu ngay sau đó, làm dấy lên lo ngại về tình trạng sức khỏe của hai binh sĩ.

Tạp chí HELLO đưa tin các sự cố khiến nghi thức đón tiếp Tổng thống Slovakia tại dinh tổng thống Pháp bị gián đoạn trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, nguyên nhân khiến hai binh sĩ ngất xỉu vẫn chưa được làm rõ. Giới chức Pháp cũng chưa đưa ra xác nhận chính thức về tình trạng sức khỏe của họ.