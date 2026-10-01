Khoảnh khắc tình tứ của Việt Anh - Quỳnh Nga ở Thái Lan

Sau khi công khai tình cảm với Quỳnh Nga, Việt Anh đã tích cực chia sẻ hình ảnh quấn quít bên người yêu. Mới đây cả 2 lại có chuyến nghỉ dưỡng ở Thái Lan với nhiều khoảnh khắc đẹp.

Việt Anh và Quỳnh Nga quen biết và chơi chung trong một nhóm bạn nghệ sĩ. Cả hai từng hợp tác trong bộ phim Sinh tử, trong đó Việt Anh vào vai Mai Hồng Vũ còn Quỳnh Nga đảm nhận nhân vật Quỳnh Trinh. Những cảnh diễn ăn ý cộng thêm việc thường xuyên xuất hiện bên nhau ngoài đời khiến hai người nhiều lần trở thành tâm điểm chú ý.

Tin đồn tình cảm giữa họ bắt đầu rộ lên từ khoảng năm 2019. Thế nhưng suốt nhiều năm sau đó, Việt Anh và Quỳnh Nga đều không xác nhận mối quan hệ yêu đương. Họ vẫn gặp gỡ bạn bè, đi chơi, tham gia sự kiện và xuất hiện cùng nhau khá tự nhiên.

Có những lúc khán giả bắt gặp hai người thân thiết đến mức không ít lần đặt câu hỏi liệu mối quan hệ này có vượt qua tình bạn hay chưa. Nhưng ở thời điểm đó, câu trả lời của cả hai vẫn là chưa. Thậm chí, Quỳnh Nga từng thừa nhận Việt Anh là người đàn ông ga-lăng, ấm áp và có sức hút, nhưng cô chưa nghĩ đến chuyện yêu anh. Có lẽ chính khoảng thời gian làm bạn đủ lâu đã khiến câu chuyện giữa họ khác với một mối quan hệ bắt đầu bằng sự rung động ngay từ đầu. Cả hai có thời gian hiểu tính cách, công việc và cuộc sống của nhau trước khi nghĩ đến chuyện bước sang một trạng thái khác.

Ngày 15/7/2026, Việt Anh và Quỳnh Nga cùng chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trong chuyến đi Nga. Trong đoạn video, nam diễn viên chăm sóc, chụp ảnh và dỗ dành Quỳnh Nga. Những hình ảnh vốn từng khiến khán giả tò mò nhiều năm nay được chính hai người chủ động chia sẻ. Quỳnh Nga cũng xác nhận hai người đã yêu nhau hơn một năm. Theo nữ diễn viên, chuyến đi Nga kéo dài khoảng 20 ngày, vừa phục vụ công việc vừa là dịp để cả hai có thêm thời gian bên nhau.

Sau những đổ vỡ trong quá khứ, hiện Quỳnh Nga giữ thái độ kín tiếng trong mối quan hệ với Việt Anh.

Cô chưa nghĩ xa hơn trong mối quan hệ này và hiện tại tận hưởng cuộc sống của hai người.

Quỳnh Nga và Việt Anh đều tôn trọng công việc lẫn sở thích cá nhân của nhau nên cặp đôi luôn đồng điệu về tâm hồn lẫn lối sống.

Việt Anh là nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, nổi bật với các vai diễn trong Chạy án, Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng. Đặc biệt, vai Phan Hải trong Người phán xử giúp anh tạo dấu ấn mạnh mẽ với khán giả. Quỳnh Nga sinh năm 1988, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và MC. Cô được biết đến qua vai "Cá sấu chúa" Vũ Vũ trong Lập trình cho trái tim, sau đó gây chú ý với các vai Nhã trong Về nhà đi con, Quỳnh Trinh trong Sinh tử và Minh trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ.