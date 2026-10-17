Khoảnh khắc tiêm kích hơn 120 triệu USD của Arab Saudi hứng tên lửa Houthi

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia, đồng thời công bố đoạn video ghi lại vụ việc. Tuy nhiên, chuyên gia an ninh quốc tế Steven Wagner nhận định hình ảnh hiện có chưa đủ để xác nhận máy bay bị phá hủy hoặc chịu thiệt hại nghiêm trọng.

Đoạn video do kênh truyền thông thân Houthi phát hành cho thấy một vật thể bay lao về phía máy bay, sau đó xuất hiện hình ảnh chiếc tiêm kích bốc cháy. Ông Wagner, giảng viên cao cấp về an ninh quốc tế tại Đại học Brunel London, cho rằng máy bay trong video dường như là Eurofighter Typhoon, nhưng chưa thấy bằng chứng rõ ràng về một cú đánh trực tiếp gây hư hại nghiêm trọng.

Theo chuyên gia này, phi công dường như đã thực hiện các động tác cơ động né tránh và sử dụng pháo sáng mồi bẫy để đối phó tên lửa. Dù vậy, ông không loại trừ khả năng máy bay đã bị ảnh hưởng bởi vụ nổ xuất hiện trong đoạn phim.

Khoảnh khắc tên lửa phòng không Houthi bắn trúng mục tiêu được cho là tiêm kích Typhoon của Arab Saudi ngày 15/10.

Saudi Arabia là một trong những khách hàng xuất khẩu lớn của dòng tiêm kích Typhoon do Anh và các đối tác châu Âu phát triển. Riyadh đã tiếp nhận 72 chiếc theo thỏa thuận Dự án Salam, có giá trị được nêu khoảng 5,88 tỷ USD.

Ông Wagner cho rằng, các hệ thống tên lửa đất đối không cơ động mà Houthi sử dụng có thể tạo ra mối đe dọa đáng kể với tiêm kích thế hệ thứ 4 như Typhoon. Những hệ thống này có thể hạn chế thời gian phát sóng radar, nhanh chóng thay đổi vị trí nhằm giảm nguy cơ bị phát hiện và tấn công phủ đầu.

Các máy bay có khả năng tàng hình cao hơn, chẳng hạn tiêm kích F-35, có thể giảm mức độ rủi ro trước một số hệ thống phòng không, nhưng không hoàn toàn miễn nhiễm với tên lửa. Theo ông Wagner, nếu mối đe dọa được xác nhận, vụ việc có thể khiến phi công Saudi Arabia phải giữ khoảng cách lớn hơn với các khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, ông cảnh báo không nên đưa ra kết luận rộng hơn chỉ từ một video chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh giao tranh giữa Houthi, lực lượng được Iran hậu thuẫn, và các lực lượng đối địch được Saudi Arabia hỗ trợ tiếp tục căng thẳng. Ngày 15/10, Chuẩn tướng Yahya Saree, người phát ngôn quân sự của Houthi, tuyên bố phần lớn không phận và các sân bay Saudi Arabia không an toàn, đồng thời đưa ra ngoại lệ đối với khu vực linh thiêng phía trên Mecca và Medina.

Ở chiều ngược lại, các lực lượng được Saudi Arabia hậu thuẫn tuyên bố đã tiến hành 1.250 cuộc tấn công nhằm vào Houthi trong 24 giờ, thuộc chiến dịch mang tên “Bình minh Yemen”. Theo tuyên bố này, các cuộc tấn công sử dụng máy bay chiến đấu, UAV, pháo binh và rocket. Những thông tin về quy mô chiến dịch cũng như kết quả tuyên bố của các bên cần được kiểm chứng độc lập.

Theo The Telegraph