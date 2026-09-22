Khoảnh khắc tia sét đánh xuống tòa nhà cao tầng tạo nên những đám mây bão màu tím sẫm

Tài khoản @angelica10213 đã ghi lại được khoảnh khắc hiếm gặp trên vào ngày 16/9 (giờ địa phương) vừa qua tại Barcelona, ​​Tây Ban Nha.

Mặc dù không có thông tin cụ thể về một vụ sét đánh vào tòa nhà cao tầng tại Barcelona trong các báo cáo gần đây nhất, thành phố này vừa phải trải qua một trận bão lớn kèm theo mưa giông và sấm sét dữ dội. Trận bão kèm theo sấm sét liên tục đã làm hư hại hệ thống lưới điện, khiến khoảng 570 hộ gia đình tại Barcelona mất điện và ảnh hưởng đến gần 7.700 người dùng trong khu vực lân cận.

Trong clip có thể thấy, hàng loạt các tia sét đánh xuống, trong đó có một tia sét dường như đánh trúng đỉnh của tòa nhà. Cơ quan Khí tượng Catalonia (Meteocat) đã phải liên tục phát cảnh báo về thời tiết nguy hiểm với sức gió giật hơn 90 km/h. Trận mưa lớn với lưu lượng vượt quá 40mm chỉ trong vòng 30 phút đã gây ra ngập lụt cục bộ nghiêm trọng.

Nước lũ tràn vào tầng hầm của 3 tòa nhà thuộc Bệnh viện Vall d'Hebron và làm sập một phần trần giả tại khoa thận nhi, buộc bệnh viện phải di tản khẩn cấp các bệnh nhân sang khu vực khác. Mưa lũ lớn đã nhấn chìm nhiều tuyến đường hầm, khiến các phương tiện bị mắc kẹt.

Một số ga tàu điện ngầm như Sant Andreu và Fabra i Puig phải đóng cửa tạm thời. Tại Sân bay El Prat Barcelona, hơn 23 chuyến bay đã bị hủy bỏ hoàn toàn và hàng chục chuyến bay khác bị hoãn do thời tiết cực đoan.