Khoảnh khắc Thượng tá CSGT ở Huế cứu người phụ nữ đang chới với giữa sông Hương

Trưa 2/10, Đại tá Lê Viết Phương, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, cán bộ thuộc đơn vị vừa kịp thời cứu một phụ gặp nạn trên sông Hương.

Khoảng 8h cùng ngày, trong lúc thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình trên tuyến đường thủy nội địa qua sông Hương, đoạn gần bến Bùi Thị Xuân, Thượng tá Lê Diệt, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy (Phòng CSGT) nghe tiếng tri hô có người gặp nạn trên sông.

Khoảnh khắc Thượng tá CSGT ở Huế cứu người phụ nữ đang chới với giữa sông Hương. Nguồn CACC.

Thượng tá Lê Diệt vừa chạy đến hiện trường vừa huy động người dân hỗ trợ. Phát hiện nạn nhân đã chìm dưới nước, cách bờ khoảng 40m, Thượng tá Lê Diệt cùng một người dân nhanh chóng bơi ra, vớt và dìu nạn nhân vào bờ, tiến hành sơ cấp cứu.

Sau đó, Thượng tá Lê Diệt gọi cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy đang tham gia tập huấn công tác tuyên truyền đến hỗ trợ, đưa nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Nạn nhân được xác định là bà T.T.L. (SN 1966, trú phường Thủy Xuân, TP Huế).

Trước đó, lực lượng CSGT Công an TP Huế kịp thời hỗ trợ đưa người có dấu hiệu đột quỵ đi cấp cứu.

Khoảng 18h30 ngày 28/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Lý Thái Tổ, Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2) phát hiện một người dân hoảng hốt cầu cứu vì người thân bất ngờ có biểu hiện nghi đột quỵ.

Lúc này, 2 cán bộ CSGT nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ người bệnh và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, người bệnh được đưa đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất, tranh thủ thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ.

Giám đốc Công an TP Huế đã tặng Giấy khen cho Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài vì kịp thời phối hợp hỗ trợ, đưa người dân có dấu hiệu đột quỵ đi cấp cứu.