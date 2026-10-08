Khoảnh khắc thợ săn rắn nghẹt thở đối đầu 'mãng xà' hung hãn dài 3m

Sự việc kịch tính xảy ra tại một ngôi làng thuộc vùng Paonta Sahib, bang Himachal Pradesh (Ấn Độ). Một gia đình địa phương đã được một phen hú vía khi phát hiện con rắn hổ mang chúa với kích thước lớn, dài tới 3m đang ẩn náu trong khu vực vệ sinh.

Nhận được tin báo, anh Bhupender Singh – thợ bắt rắn chuyên nghiệp tại địa phương – đã nhanh chóng có mặt. Tại hiện trường, con "mãng xà" tỏ ra cực kỳ hung hãn, liên tục phình mang, ngẩng cao đầu sẵn sàng tấn công.

Dùng một cây gậy chuyên dụng, anh Singh từng bước khống chế và lùa con vật ra phía cửa. Loài bò sát nguy hiểm này liên tục chống trả quyết liệt, buộc anh phải linh hoạt né đòn trong sự nín thở của đông đảo người dân vây quanh.

Sau nhiều phút giằng co nghẹt thở, bằng kinh nghiệm dạn dĩ, anh Singh chớp thời cơ tóm gọn phần đuôi, kéo con vật ra khu vực trống trải. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của một người dân mang bao tải đến, cả hai đã phối hợp khống chế hoàn toàn phần đầu nguy hiểm và đưa nó vào bao an toàn.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã lập tức gây "bão", thu hút hàng triệu lượt xem. Cộng đồng mạng liên tục dành lời khen cho bản lĩnh và kỹ năng xuất sắc của Bhupender Singh.