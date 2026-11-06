Khoảnh khắc tên lửa Iran hạ UAV 'Thần chết' của Mỹ

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa công bố đoạn video được cho là trích xuất từ cảm biến hồng ngoại của tên lửa phòng không, ghi lại quá trình đánh chặn máy bay không người lái (UAV) MQ-9A Reaper của Mỹ.

Hình ảnh cho thấy quả đạn phát hiện mục tiêu từ khoảng cách xa, liên tục bám đuổi rồi áp sát từ phía sau.

Ở những giây cuối, tên lửa hướng về khu vực động cơ cánh quạt phía đuôi UAV trước khi phát nổ ở cự ly gần. Ngay sau đó, tín hiệu hình ảnh bị ngắt.

Cận cảnh mục tiêu cho thấy đây là biến thể MQ-9A Block 5 ER, được trang bị thùng dầu phụ dưới cánh và các bệ phóng tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire.

IRGC tuyên bố đã sử dụng một tổ hợp phòng không mới thuộc mạng lưới phòng thủ tích hợp cấp quốc gia để bắn hạ chiếc UAV trên vùng trời eo biển Hormuz hôm 3/11.

Tuy nhiên, lực lượng này không tiết lộ loại vũ khí cụ thể. Quân đội Mỹ hiện chưa xác nhận hoặc bác bỏ thông tin..

Theo IRGC, đây là chiếc MQ-9 thứ 55 của Mỹ bị Iran bắn hạ kể từ khi xung đột bùng phát. Lực lượng này còn tuyên bố đã phá hủy 14 UAV thuộc các dòng MQ-1A Predator và MQ-1C Gray Eagle.

Tài khoản OSINTWarfare chuyên theo dõi dữ liệu nguồn mở về chiến sự nhận định vũ khí được sử dụng có thể thuộc dòng tên lửa phòng không 358/359 của Iran.

Đây là loại đạn tuần kích, có khả năng hoạt động trong một khu vực nhất định theo quỹ đạo hình số 8 để tìm kiếm và tấn công mục tiêu.

Tên lửa sử dụng động cơ tua-bin phản lực, cho phép duy trì hoạt động lâu hơn so với nhiều loại đạn phòng không dùng động cơ nhiên liệu rắn.

Đổi lại, tốc độ và khả năng tăng tốc của nó thấp hơn, khiến vũ khí này không thực sự phù hợp để đối phó tiêm kích hoặc tên lửa tốc độ cao. Tuy nhiên, đặc tính bay chậm và thời gian hoạt động dài lại có lợi khi săn tìm trực thăng và UAV.

Theo các thông số được công bố, tên lửa 358/359 có tầm hoạt động tối đa khoảng 150 km, khả năng đánh chặn mục tiêu ở độ cao 9.000 m và thời gian bay liên tục từ 30-60 phút.

Đạn mang đầu nổ phá mảnh nặng khoảng 10 kg, sử dụng ngòi nổ cận đích, tạo vùng sát thương hiệu quả trong bán kính khoảng 30 m. Giá mỗi quả được ước tính từ 20.000-40.000 USD.

Trong khi đó, một UAV MQ-9 Reaper có chi phí xuất xưởng khoảng 30-34 triệu USD, tùy cấu hình và hợp đồng.

Sự chênh lệch lớn về giá thành khiến việc sử dụng các loại đạn tuần kích chi phí thấp để đối phó UAV giá trị cao trở thành một phương án đáng chú ý.

Dữ liệu ngân sách và thông tin từ các quân chủng Mỹ cho thấy nước này từng sở hữu khoảng 185 UAV Reaper trước khi xung đột với Iran nổ ra.

Đến tháng 5, tướng David Tabor, Phó tham mưu trưởng phụ trách hoạch định của không quân Mỹ, cho biết phi đội MQ-9 của quân chủng này chỉ còn 135 chiếc.

Báo cáo Lầu Năm Góc trình quốc hội ngày 15/9 cũng ghi nhận Mỹ mất 52 máy bay quân sự và UAV trong giai đoạn 28/2-30/6, trong đó có 30 chiếc MQ-9 và một UAV MQ-4C Triton trị giá hơn 200 triệu USD.