Khoảnh khắc tàu vũ trụ của Elon Musk được hai cánh tay khổng lồ bắt giữ giữa không trung

Theo AP, hôm 14/11, con tàu xuất hiện từ bầu trời nhiều mây, từ từ hạ xuống khu vực Starbase trước khi nhẹ nhàng lọt vào giữa hai cánh tay cơ khí có hình dáng giống đôi đũa khổng lồ, đặt phía trên bệ phóng số 2 tại bang Texas, Mỹ. Đây là lần đầu tiên một tàu Starship bay trở về từ không gian được hệ thống này bắt giữ thành công.

Ngay sau đó, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành SpaceX, tỷ phú Elon Musk, đã gửi lời chúc mừng tới đội ngũ của mình, gọi họ là những con người tuyệt vời.

(Khoảnh khắc cánh tay khổng lồ đón lấy tàu vũ trụ của tỷ phú Elon Musk. Nguồn: AP)

Các quan chức SpaceX cho biết màn bắt giữ hôm 14/11 chứng minh khả năng tái sử dụng hoàn toàn của Starship. Đây là yếu tố quan trọng giúp công ty có thể nhanh chóng tái sử dụng phương tiện, đồng thời giảm chi phí cho các chuyến bay tiếp theo.

Tuy nhiên, SpaceX vẫn chưa đạt được mục tiêu bắt giữ đồng thời cả hai bộ phận của tên lửa. Tầng đẩy thứ nhất đã phát nổ không lâu sau khi được phóng lên từ Texas hôm 13/11.

Sau khi tách thành công khỏi tầng đẩy, tàu vũ trụ tầng trên tiếp tục bay lên quỹ đạo và triển khai 26 vệ tinh Starlink thế hệ tiên tiến.

Kate Tice, đại diện SpaceX, cho biết động cơ của tầng đẩy đã ngừng hoạt động sớm hơn dự kiến trong quá trình quay trở lại. Hệ thống dẫn đường nhận thấy tên lửa không ở đúng vị trí nên tự động kích hoạt phương án chuyển hướng xuống biển và cơ chế tự hủy. Các kỹ sư vẫn đang điều tra nguyên nhân sự cố.

Mặc dù lần thu hồi tầng đẩy này thất bại, SpaceX trước đó đã có ba lần bắt giữ thành công tầng đẩy, qua đó chứng minh tính khả thi của kỹ thuật này.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), đơn vị đang chi hàng tỷ USD cho chương trình Starship nhằm đưa các phi hành gia Artemis lên Mặt trăng trong những năm cuối thập kỷ này, đã hoan nghênh thành tựu của SpaceX.

Giám đốc NASA Jared Isaacman viết trên mạng xã hội X rằng khoảnh khắc này "gần như là phép màu".

Theo SpaceX, Starship đã hoàn thành 14 vòng bay quanh Trái đất ở độ cao khoảng 265 km, vượt xa chuyến bay thử nghiệm trước đó chỉ thực hiện được từ một đến hai vòng.

Công ty cho biết các bộ phận trên tàu, bao gồm cả hệ thống tấm chắn nhiệt đóng vai trò quan trọng khi đi vào khí quyển, dường như đều hoạt động tốt.

Đây là chuyến bay thứ 15 của phiên bản Starship kích thước đầy đủ kể từ năm 2023 và mới chỉ là lần thứ hai phương tiện này thực hiện hành trình lên quỹ đạo.

Với chiều cao khoảng 124 m, Starship được xem là tên lửa lớn nhất và mạnh nhất thế giới, được thiết kế phục vụ các chuyến bay tới Mặt trăng và sao Hỏa.

SpaceX kỳ vọng sẽ bắt đầu phóng Starship từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở bang Florida trong vài tháng tới.