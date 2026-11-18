Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường Vân Sơn đã cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, cách làm thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Từ đổi mới sản xuất, cải cách hành chính đến vận động nhân dân đồng thuận giải phóng mặt bằng, việc học và làm theo Bác đang từng bước đi vào thực chất, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.