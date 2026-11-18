Khoảnh khắc & sự kiện ngày 18/11
- Ngày 18/11: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc- Ngày 18 và 19/11/2006: Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 14 tại Hà Nội- Ngày 18 đến 22/11/2025: Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil thăm chính thức Việt Nam- Ngày 18/11/2025: Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình và nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu được tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/khoanh-khac-su-kien-ngay-1811-post1403748.html