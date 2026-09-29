Khoảnh khắc sơ vin áo đấu 'hoài cổ' của Haaland

Sau khi cắt bỏ mái tóc dài đặc trưng hồi cuối tháng 8, Erling Haaland tiếp tục gây chú ý với cách mặc áo đấu mới. Trong những trận đấu gần đây, tiền đạo Manchester City thường sơ vin áo vào quần thay vì để áo buông như phần lớn cầu thủ hiện đại.

Theo Footy Headlines, kiểu mặc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Khi kết hợp với mái tóc ngắn, diện mạo mới của Haaland mang màu sắc hoài cổ, gợi nhớ những cầu thủ thập niên 1990.

Erling Haaland góp phần đưa phong cách sơ vin trở lại sân cỏ. Ảnh: Lise Aserud/NTB/Reuters; Sports Illustrated FC/X.

Cách mặc cũng khiến Haaland được liên tưởng đến cha anh, Alf-Inge Haaland. Cựu cầu thủ người Na Uy từng thường xuyên thi đấu với chiếc áo được sơ vin vào quần.

Haaland chưa đưa ra lý do chính thức cho thay đổi này. Tuy nhiên, sơ vin có thể mang lại một lợi ích nhất định khi thi đấu. Phần vạt không bị buông ra khiến đối phương khó kéo áo trong những pha tranh chấp. Đổi lại, cách mặc này có thể khiến cầu thủ nóng và kém thoải mái hơn.

Đây cũng không phải là lối ăn mặc xa lạ trong lịch sử bóng đá. Trước khi áo đấu được thiết kế ngày càng ngắn và vừa vặn, việc sơ vin từng là hình ảnh quen thuộc của cầu thủ trên sân, theo GQ.

Từ quy định trên sân đến hình ảnh cá nhân

Trong bóng đá, sơ vin không đơn thuần là lựa chọn thời trang. Theo hướng dẫn của FIFA từng được ESPN dẫn lại, cầu thủ được yêu cầu duy trì diện mạo gọn gàng trong trận đấu, bao gồm việc sơ vin áo và đi tất cao.

Tuy nhiên, quy định này dần được thực thi lỏng lẻo hơn, khiến hình ảnh cầu thủ để áo ngoài quần trở nên phổ biến.

Alf-Inge Haaland, cha của Erling Haaland, cũng từng sơ vin áo, xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, nghiêm túc, đúng quy định. Ảnh: Imago.

Những năm 1960, George Best và Denis Law là 2 trong số những cầu thủ góp phần thay đổi quan niệm này. Việc để áo ngoài quần trở thành một phần hình ảnh nổi loạn của họ, trái ngược với yêu cầu về diện mạo gọn gàng khi đó.

Sau đó, phong cách áo không sơ vin tiếp tục được gắn với những cầu thủ có cá tính mạnh. Franco Baresi của AC Milan, Glenn Hoddle của Tottenham hay Zinedine Zidane của tuyển Pháp đều từng thi đấu với áo buông ngoài quần.

Zidane đặc biệt góp phần phổ biến hình ảnh này trong bóng đá đầu những năm 2000. Ronaldinho cũng được nhớ đến với kiểu mặc áo không sơ vin, tạo nên vẻ phóng khoáng tương phản với phong cách gọn gàng của những thế hệ trước.

Khi bóng đá hiện đại ngày càng đề cao tốc độ và sự thoải mái, áo đấu cũng thay đổi. UEFA ghi nhận trang phục bóng đá ngày nay nhẹ, thoáng và có khả năng thoát mồ hôi tốt hơn nhiều so với trước đây.

Những cải tiến này khiến việc để áo ngoài quần trở nên tự nhiên hơn. Sơ vin vì thế dần trở thành lựa chọn cá nhân thay vì một quy chuẩn chung.

Những cầu thủ sơ vin của bóng đá hiện đại

Dù áo buông trở thành hình ảnh phổ biến, một số cầu thủ vẫn duy trì cách sơ vin như dấu hiệu nhận diện.

Trong nhóm cầu thủ hiện đại, anh em Gary và Phil Neville, Steven Gerrard, Frank Lampard, Mark Noble và César Azpilicueta thường được nhắc đến với hình ảnh áo đấu được sơ vin. Phong cách này tạo cảm giác chỉn chu, cổ điển và có phần nghiêm túc hơn trên sân.

Rodri cũng là một trong những cầu thủ nổi bật với cách mặc này trong những năm gần đây. Tiền vệ Manchester City thường xuất hiện với áo đấu được sơ vin, tạo nên diện mạo khác biệt giữa thời đại mà phần lớn cầu thủ để áo buông.

Một số người lại biến việc sơ vin thành lựa chọn thời trang rõ ràng hơn. Hector Bellerin, vốn được biết đến với sở thích thời trang, từng sử dụng cách sơ vin như một phần phong cách cá nhân. Cristiano Ronaldo cũng từng xuất hiện với áo được sơ vin, cho thấy cách mặc này không nhất thiết gắn với hình ảnh cầu thủ cổ điển hay nghiêm túc, theo nss sports.

Trong khi đó, Bobby Moore là một ví dụ tiêu biểu của thế hệ trước. GQ từng nhắc đến hình ảnh đội trưởng tuyển Anh năm 1973 với áo sơ vin và quần ống loe, một phong cách chịu ảnh hưởng rõ nét từ thời trang thập niên 1970.

Ronaldo cũng từng xuất hiện trên sân với áo đấu được sơ vin như một dấu ấn phong cách cá nhân. Ảnh: Gonzalo Arroyo Moreno.

Nhìn lại lịch sử, cách một cầu thủ không sơ vin không chỉ phản ánh chức năng chính của trang phục. Áo đấu sơ vin gắn với sự chỉn chu và khuôn phép, áo buông từng trở thành biểu tượng của sự nổi loạn và cá tính. Giờ đây, cả 2 đều có thể là lựa chọn phong cách.

Với Haaland, việc sơ vin còn tạo ra một liên kết thú vị với thế hệ trước. Cha anh từng thi đấu với áo sơ vin. Còn Haaland, sau khi thay đổi mái tóc và diện mạo, đang đưa hình ảnh ấy trở lại sân cỏ theo cách của riêng mình.

Trong thời đại mà áo đấu ngày càng được xem như một phần của thời trang, một chi tiết nhỏ như việc sơ vin cũng đủ để tạo ra một diện mạo khác biệt.