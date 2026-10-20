Khoảnh khắc sinh tử trên máy bay A320: Động cơ bốc cháy ngút trời khi chuẩn bị cất cánh

Sự việc xảy ra vào ngày 19/10/2026 tại Sân bay Quốc tế Jorge Chávez (thủ đô Lima, Peru). Chiếc Airbus A320 của hãng LATAM Airlines khi đó đang tăng tốc trên đường băng để chuẩn bị cất cánh.

Trong lúc máy bay đạt tốc độ cao, động cơ phía bên trái gặp sự cố kỹ thuật rồi phát nổ dữ dội. Ngọn lửa bùng lên kèm khói đen cuồn cuộn ngay cạnh khung cửa sổ, chiếu sáng rực một phần bên trong cabin. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến hành khách vô cùng sợ hãi, nhiều người bàng hoàng chứng kiến đám cháy sát vị trí ngồi của mình.

Ngay khi phát hiện bất thường, phi hành đoàn đã phản ứng nhanh chóng, lập tức kích hoạt quy trình dừng cất cánh khẩn cấp để giảm tốc và đưa máy bay dừng lại an toàn trên đường băng.

Lực lượng cứu hộ và cứu hỏa tại sân bay đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai dập lửa, đồng thời hỗ trợ sơ tán toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn ra ngoài thoát hiểm. Hiện các cơ quan chức năng Peru cùng hãng hàng không đang khẩn trương tiến hành điều tra nguyên nhân kỹ thuật dẫn đến sự cố nghiêm trọng này.