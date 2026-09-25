Khoảnh khắc sét đánh tóe lửa, người phụ nữ đi xe máy ở Nghệ An ngã xuống đường

Khoảng 11h48 ngày 25/9, một người phụ nữ đang điều khiển xe máy qua khu vực ngã năm Hải Quan, phường Trường Vinh, Nghệ An, bất ngờ bị sét đánh trúng.

Hình ảnh từ một đoạn clip cho thấy tia sét đánh xuống khu vực người phụ nữ đang di chuyển, phát ra tia lửa. Một số nhân chứng cho biết người phụ nữ bị sét đánh và ngã xuống đường.

Ngay sau sự việc, người dân có mặt tại hiện trường nhanh chóng hỗ trợ và đưa nạn nhân đến Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu. Sau đó, người phụ nữ được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị.

Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện.

Theo Tiền phong, thông tin từ bệnh viện cho biết nạn nhân là nữ, sinh năm 1979. Người phụ nữ bị thương vùng đầu do ngã, va đập xuống đường và bị bỏng ở tay phải.

Hiện các bác sĩ đang thăm khám, thực hiện chụp chiếu để đánh giá tình trạng sức khỏe của nạn nhân.

Sự việc xảy ra trong thời điểm khu vực phường Trường Vinh có mưa dông. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc.