Khoảnh khắc 'rất Tây Nguyên' của bố đẻ H'Hen Niê và cháu ngoại giữa trời Âu

Mới đây, H'Hen Niê đăng tải video cập nhật hành trình du lịch châu Âu của gia đình. Tâm điểm của đoạn phim là hình ảnh bố ruột nàng hậu cõng cháu ngoại Harley trên lưng chuẩn bị đi tham quan, khám phá cảnh vật.

Chia sẻ về khoảnh khắc này, H'Hen Niê viết: "Ông và Harley. Đi châu Âu nhưng rất Tây Nguyên. Cái này ba Khôi lấy về để đi leo núi, nhưng rất giống gùi đi rẫy của nhà Hen".

Khoảnh khắc bố H'Hen Niê cõng cháu ngoại Harley hơn 1 tuổi trên lưng dù đang ở Châu Âu vẫn khiến H'Hen Niê liên tưởng đến hình ảnh gùi đi rẫy quen thuộc của người Tây Nguyên.

Theo lời người đẹp, chiếc địu được ông xã Tuấn Khôi chuẩn bị để sử dụng trong những chuyến leo núi. Khi bố cô cõng cháu, vật dụng này khiến nàng hậu liên tưởng đến chiếc gùi gắn liền với đời sống lao động của đồng bào Tây Nguyên. Đặc biệt, qua cách ví von của H'Hen Niê, người hâm mộ càng thêm yêu thích nét giản dị của gia đình nàng hậu.

Đây không phải lần đầu nàng hậu chia sẻ cảnh ông ngoại chăm sóc Harley. Khi cô đưa con về Đắk Lắk tổ chức lễ thôi nôi, bố cô thường xuyên bế cháu trong suốt những ngày gia đình sum họp. Trước đó, trong một lần lên TP.HCM thăm con gái, ông cũng đưa Harley đi dạo và giới thiệu cảnh vật xung quanh cho cô bé.

Cả nhà H'Hen Niê checkin thị trấn Náchod thuộc vùng Hradec Králové, miền Đông Bắc Cộng hòa Séc.

Chuyến du lịch châu Âu lần này có sự góp mặt của bố mẹ H'Hen Niê, ông xã Tuấn Khôi và con gái Harley. Nàng hậu cho biết đây là lần đầu cô đến châu Âu để nghỉ ngơi, khám phá đúng nghĩa. Những lần trước, lịch trình của cô chủ yếu phục vụ công việc.

H'Hen Niê từng ấp ủ mong muốn đưa bố mẹ sang châu Âu ngắm những nhà thờ cổ, chiêm ngưỡng cảnh sắc và trải nghiệm cuộc sống tại đây. Dù thời điểm hiện tại chưa có tuyết như mong đợi, cô vẫn hạnh phúc vì được đồng hành cùng những người thân yêu.

Khi một số khán giả thắc mắc về sự vắng mặt của ông bà nội Harley, H'Hen Niê trực tiếp giải thích: "Bà nội bảo không sắp xếp được vì phải chăm hai cháu, còn ông nội không thích đi nước ngoài".

Sau khi kết hôn và sinh con, H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ những lát cắt trong cuộc sống gia đình. Nàng hậu đặc biệt thích "khoe" hình ảnh đáng yêu của con gái Harley. Cô bé nhận được sự chăm sóc của bố mẹ cùng ông bà hai bên và cũng sở hữu không ít người hâm mộ.

Harley dạn dĩ, vui vẻ khi đồng hành cùng bố mẹ và ông bà ngoại đi du lịch nước ngoài.