Khoảnh khắc rạng rỡ của Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc ASIAD 2026

Lễ khai mạc ASIAD 2026 diễn ra chiều 19/9 tại sân vận động Paloma Mizuho (Nagoya, Nhật Bản), mở màn cho hành trình tranh tài của thể thao châu Á. Trong không khí sôi động của ngày hội lớn, đoàn Việt Nam xuất hiện với quốc kỳ tung bay, chính thức bước vào cuộc đua hướng tới mục tiêu giành từ 4 HCV trở lên.

Được lựa chọn cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam là phụ công Lê Thanh Thúy (ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam) và trung vệ Đinh Quang Kiệt (U23 Việt Nam). Sự xuất hiện của hai VĐV ở vị trí dẫn đầu đoàn mang đến hình ảnh đặc biệt trong lễ khai mạc, trước khi các tuyển thủ Việt Nam bước vào những ngày thi đấu được dự báo đầy cạnh tranh.

Đoàn Việt Nam tham dự ASIAD 20 ở nhiều môn thể thao, trong đó có những nội dung được đặt kỳ vọng giành huy chương như cầu mây, bắn súng, karate, rowing, taekwondo và các môn võ. Đây sẽ là những mặt trận quan trọng trong nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu huy chương của đoàn.

Không chỉ mang ý nghĩa nghi lễ, lễ khai mạc còn đánh dấu thời điểm các VĐV Việt Nam chính thức bước vào một trong những sân chơi lớn nhất của thể thao châu lục. Sau quá trình chuẩn bị, những tuyển thủ đã có mặt tại Nhật Bản sẽ phải nhanh chóng thích nghi với lịch thi đấu, điều kiện thi đấu và sức ép đến từ các đối thủ hàng đầu châu Á.

Dưới đây là hình ảnh rạng rỡ của đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc ASIAD 2026:

Lễ khai mạc ASIAD 2026 được tổ chức tại sân vận động Paloma Mizuho (Nagoya, Nhật Bản).

Tại lễ khai mạc ASIAD 2026, các đoàn thể thao lần lượt tiến vào sân vận động Mizuho Park theo bảng chữ cái tiếng Anh.

Lê Thanh Thúy và Đinh Quang Kiệt dẫn đầu đoàn Việt Nam tiến vào lễ đài.

Khoảnh khắc lá cờ Việt Nam tung bay trong lễ diễu hành của các đoàn thể thao tại lễ khai mạc ASIAD 2026.

Tại kỳ Á vận hội lần này, Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở 33 môn và phân môn.

Mục tiêu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 là giành 4 HCV.