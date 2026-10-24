Khoảnh khắc rắn hổ mang chúa dài hơn 4m quấn chặt con trăn gần hồ bơi khiến nhiều người 'nổi da gà'

Ngày 21/10, nhân viên một khu nghỉ dưỡng tại Moo 8, Ban Sri Thanu, huyện Koh Phangan, tỉnh Surat Thani, Thái Lan, phát hiện hai con rắn đang vật lộn trong khuôn viên. Lo ngại sự xuất hiện của chúng có thể đe dọa an toàn của khách lưu trú, nhân viên lập tức liên hệ lực lượng cứu hộ.

Người tiếp nhận cuộc gọi là Nattawut Kanithanan, kỹ sư xây dựng dân dụng thuộc Văn phòng Đường cao tốc Nông thôn số 11 ở Surat Thani. Anh đồng thời là nhân viên cứu hộ của Tổ chức Từ thiện Surat Thani và được biết đến với biệt danh “Người bắt rắn của Surat Thani”.

Sau khi nhận được thông tin, Nattawut cùng các nhân viên cứu hộ tại Koh Phangan nhanh chóng đến khu nghỉ dưỡng. Nhóm mang theo những dụng cụ chuyên dụng để khống chế và di chuyển các con rắn khỏi nơi có đông người.

Tại khu vực gần hồ bơi, lực lượng cứu hộ phát hiện một con hổ mang chúa có kích thước lớn đang quấn chặt con trăn. Con hổ mang chúa dài hơn 4 m, trong khi con trăn dài khoảng 1,5 m.

Thời điểm được phát hiện, hổ mang chúa dường như đang chuẩn bị nuốt chửng con mồi. Vị trí hai con rắn xuất hiện nằm ngay trong khuôn viên nghỉ dưỡng, khiến tình huống tiềm ẩn nguy hiểm đối với nhân viên và khách lưu trú nếu không được xử lý kịp thời.

Nattawut sử dụng thiết bị chuyên dụng, thận trọng tiếp cận rồi tìm cách tách hai con vật. Sau khoảng 5 phút, anh cùng lực lượng cứu hộ đã khống chế và bắt giữ thành công cả hổ mang chúa lẫn con trăn.

Nattawut cho biết đã làm công việc bắt rắn được khoảng 10 năm. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh trực tiếp chứng kiến một con hổ mang chúa săn và chuẩn bị ăn thịt một con rắn khác.

Con rắn hổ mang đang vật lộn với con trăn. Ảnh: Thairath↵

Theo người bắt rắn này, hổ mang chúa là loài có nọc độc nguy hiểm. Chúng cũng nổi tiếng với tập tính săn các loài rắn khác để làm thức ăn. Cảnh tượng tại khu nghỉ dưỡng vì thế phù hợp với đặc điểm săn mồi của loài vật này, dù hiếm khi được con người tận mắt chứng kiến ở khoảng cách gần.

Sau vụ việc, lực lượng cứu hộ khuyến cáo người dân không đến gần hoặc tự ý tìm cách bắt rắn khi phát hiện chúng. Việc tiếp cận thiếu kỹ năng và dụng cụ bảo hộ có thể dẫn đến tai nạn nguy hiểm, đặc biệt khi con vật là rắn độc.

Người dân nên giữ khoảng cách, cảnh báo những người xung quanh và nhanh chóng thông báo cho lực lượng cứu hộ hoặc người có chuyên môn. Cách xử lý này giúp bảo đảm an toàn cho bản thân, cộng đồng và hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình bắt rắn.