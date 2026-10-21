Khoảnh khắc pháo hoa mừng hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nhìn từ trên cao

Sáng 21/10, công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bước vào giai đoạn hợp long. Đánh dấu sự kiện này, những loạt pháo hoa được bắn lên từ khu vực vòm thép giữa sông. Hình ảnh ghi lại từ trên cao cho thấy toàn cảnh công trình nổi bật giữa những tòa cao ốc hai bên bờ sông Sài Gòn.

Toàn cảnh quá trình hợp long chụp từ trên cao tại phường Sài Gòn.

Vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn được vận chuyển trên sà lan chuyên dụng trọng tải 14.000 tấn, với sự hỗ trợ của các tàu lai dắt để đưa vào vị trí lắp đặt.

Công tác chuẩn bị được triển khai từ rạng sáng cùng ngày, trước khi các đơn vị thi công tiến hành căn chỉnh kết cấu và thực hiện công đoạn hợp long. Ảnh: Hữu Huy - Nguyễn Tiến - Huế Xuân

Màn bắn pháo hoa mừng hợp long.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng lá dừa nước, kết nối khu vực Công viên Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi nhìn từ trên cao, cây cầu nằm giữa hai khu vực đô thị có diện mạo khác nhau, góp thêm một công trình kết nối vào cảnh quan ven sông Sài Gòn.

Cảnh pháo hoa bắn lên đánh dấu việc hoàn tất hợp long nhịp vòm thép hình lá dừa nước của cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn.

Không chỉ tạo thêm điểm nhấn cho cảnh quan đô thị, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn còn được kỳ vọng mang đến nhiều trải nghiệm mới cho người dân và du khách. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ tạo thêm lối kết nối trực tiếp giữa Công viên Bến Bạch Đằng và Khu đô thị mới Thủ Thiêm, giúp người dân có thể đi bộ qua hai bờ sông mà không cần sử dụng phương tiện cơ giới. Đây cũng là cơ hội để các hoạt động dạo bộ, tham quan và khám phá không gian ven sông trở nên thuận tiện hơn.

Vị trí của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Ảnh: Fanpage QUY HOẠCH QUỐC GIA.

Đặc biệt, với các bạn trẻ yêu thích chụp ảnh, cây cầu hứa hẹn trở thành một tọa độ check-in mới giữa trung tâm TP.HCM. Từ trên cầu, người dân có thể ngắm nhìn sông Sài Gòn, những tòa cao ốc tại khu vực trung tâm và diện mạo đang phát triển của Thủ Thiêm từ một góc nhìn khác biệt. Công trình cũng được kỳ vọng góp phần gia tăng sức hút cho các không gian công cộng hai bên bờ, tạo thêm địa điểm để người dân gặp gỡ, thư giãn và tận hưởng thành phố.

Phối cảnh thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được thực hiện bởi liên doanh Chodai – Takashi Niwa Architects và Chodai Kisojiban Việt Nam.

Sau khi hợp long, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ tiếp tục được thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại trước khi chính thức đưa vào sử dụng. Người dân và du khách vẫn cần chờ thông báo về thời điểm mở cửa để có thể trực tiếp trải nghiệm công trình này.