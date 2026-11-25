Vụ tai nạn xảy ra ngày 22/11 tại Tuyên Quang và được camera an ninh ghi lại.

Theo hình ảnh trong clip, chiếc ô tô con màu đen đang lưu thông với tốc độ cao thì bất ngờ lấn sang phần đường dành cho các phương tiện đi ngược chiều, đúng lúc một chiếc xe khách đang di chuyển tới.

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe khách rồi văng xuống mương bên đường tại Tuyên Quang

Chiếc ô tô con đâm trực diện vào đầu xe khách. Sau cú va chạm mạnh, xe con bật ngược trở lại rồi văng xuống mương ở lề đường.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như thông tin về thương vong và thiệt hại tài sản.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các tài xế về việc tuân thủ quy định tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường và luôn tập trung khi điều khiển phương tiện.

Trong trường hợp cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ hoặc không đủ tỉnh táo để tiếp tục lái xe, tài xế cần tìm vị trí an toàn để dừng xe nghỉ ngơi, tránh những tai nạn đáng tiếc.