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Video từ camera giám sát ghi lại vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h11 ngày 19/11/2026 tại bang Gujarat, Ấn Độ. Hình ảnh cho thấy một chiếc ô tô chạy quá tốc độ trên đường. Khi đến khu vực giao cắt, xe bất ngờ va chạm với một phương tiện khác.

Cú đâm mạnh khiến chiếc ô tô mất thăng bằng, bật lên khỏi mặt đường và lật nhào giữa không trung trước khi rơi xuống.

Sau tai nạn, chiếc xe nằm lật ngửa trên đường, phần thân và các bộ phận bên ngoài bị hư hỏng. Một phương tiện khác xuất hiện tại hiện trường cũng bị ảnh hưởng sau cú va chạm.

Ô tô chạy quá tốc độ tông xe khác, lật nhào giữa không trung.

Phần video ghi lại hiện trường sau đó cho thấy chiếc ô tô bị lật nằm chắn trên đường. Người dân có mặt xung quanh tiếp cận khu vực xảy ra tai nạn và kiểm tra các phương tiện liên quan.

Hiện thông tin cụ thể về tình trạng của những người ngồi trên các xe cũng như nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ va chạm vẫn chưa được công bố.

Vụ tai nạn là lời cảnh báo về nguy cơ khi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ. Người lái cần tuân thủ giới hạn tốc độ, điều chỉnh vận tốc phù hợp với mật độ giao thông và điều kiện mặt đường, đồng thời giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Khi đến khu vực giao cắt, ngã ba, ngã tư hoặc nơi có phương tiện ra vào, cần chủ động giảm tốc độ, quan sát kỹ các hướng và sẵn sàng xử lý tình huống bất ngờ. Việc chạy nhanh không chỉ làm tăng mức độ nghiêm trọng khi xảy ra va chạm mà còn khiến người lái có ít thời gian hơn để phản ứng, phanh hoặc đánh lái tránh chướng ngại vật.

Theo Indiatoday