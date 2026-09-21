Khoảnh khắc nhà vô địch Olympic Carlos Yulo ngã khi thi đấu tại ASIAD 20

Carlos Yulo bước vào sàn đấu tại Nagoya với sự kỳ vọng lớn. Vận động viên Philippines là nhà vô địch Olympic hai lần và được chú ý đặc biệt trong cuộc đua huy chương thể dục dụng cụ tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Vận động viên Philippines thực hiện bài thi xà đơn, một trong những nội dung đòi hỏi kỹ thuật, sức mạnh và khả năng kiểm soát cơ thể rất cao. Ảnh: Bùi Lượng

Carlos Yulo là một trong những niềm hy vọng huy chương lớn nhất của đoàn Philippines tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Anh từng giành hai HCV Olympic tại Paris 2024 và trở lại Đại hội thể thao châu Á sau lần tham dự năm 2018. Ảnh: Bùi Lượng

Trong phần tiếp đất của bài thi, Yulo mất thăng bằng và ngã trong lúc thực hiện bài thi xà đơn. Ảnh: Bùi Lượng

Sự cố khiến phần thi của nhà vô địch Olympic không đạt kết quả như kỳ vọng. Ảnh: Bùi Lượng

Dù vậy bài thi không đạt kết quả tốt nhưng vận động viên của Philippines khá thoải mái. Ảnh: Bùi Lượng

Cũng trong ngày 21-9, tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam có màn ra quân tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Các vận động viên của Việt Nam cũng tranh tài tại vòng loại để hướng tới tấm vé vào chung kết. Ảnh: Bùi Lượng

HLV thể dục dụng cụ Trương Minh Sang hài lòng với kết quả của các học trò thi đấu ở vòng loại. Ảnh: Bùi Lượng

Ngay sau phần thi vòng loại, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh đã đến thăm và động viên các vận động viên thể dục dụng cụ. Ảnh: Bùi Lượng