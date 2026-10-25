Khoảnh khắc người đàn ông ở Hà Tĩnh lao xuống sông cứu người đang chới với

Khoảnh khắc người đàn ông ở Hà Tĩnh lao xuống sông cứu người đang chới với. Nguồn: Lê Liện.

Theo đó, sáng cùng ngày, khi đang lưu thông qua cầu Rào Trổ, anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1981, trú thôn Tiến Thượng, xã Kỳ Thượng) phát hiện một người đang chới với giữa dòng nước.

Không đắn đo, anh Phước dừng xe, lao xuống nước cứu người và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Ông Hoàng Trọng Lý, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thượng cho biết, sáng 26/10, địa phương sẽ tổ chức gặp mặt, biểu dương anh Phước nhằm ghi nhận hành động dũng cảm, kịp thời cứu người gặp nạn.

Xã cũng sẽ đề xuất đơn vị nơi anh Phước công tác có hình thức biểu dương phù hợp, qua đó lan tỏa nghĩa cử đẹp trong cộng đồng.