Khoảnh khắc người đàn ông nhảy khỏi xe tải treo lơ lửng khiến người xem thót tim

Vụ tai nạn xảy ra vào thứ Ba, ngày 20/10, trên đường cao tốc I-5. Chiếc xe tải chuyển nhà va chạm với một ô tô sedan rồi đâm vào dải phân cách giữa đường.

Sau cú va chạm, phần cabin của xe tải lao qua dải phân cách và rơi vào trạng thái treo lơ lửng trên cao. Tình huống khiến người đàn ông còn ở bên trong phương tiện đối mặt với nguy cơ rơi xuống mặt đường phía dưới.

Arash Samiei, người ghi lại đoạn video, đang di chuyển trong dòng xe ùn tắc ngay sau khi tai nạn xảy ra. Khi tiến đến gần hiện trường, ông nhìn thấy nhiều người đã tập trung trên mặt đường để tìm cách hỗ trợ người mắc kẹt.

Clip: USA Today

Những người qua đường cùng nhau giữ và căng một chiếc chăn bên dưới cabin. Họ đứng thành nhóm, sẵn sàng đón người đàn ông trong trường hợp người này buộc phải nhảy khỏi chiếc xe tải đang treo trên cao.

Hình ảnh ghi lại cho thấy người đàn ông từ từ leo ra ngoài qua cửa xe. Anh bám vào cabin, đu người trong thời gian ngắn rồi buông tay, rơi xuống chiếc chăn đã được những người bên dưới chuẩn bị.

Nhờ sự hỗ trợ của nhóm người qua đường, người đàn ông tiếp đất an toàn. Cuộc giải cứu diễn ra ngay trên phần đường cao tốc đang bị ùn tắc sau vụ va chạm.

Cơ quan Tuần tra Đường cao tốc California tại San Diego cho biết các làn đường I-5 theo hướng bắc phải đóng cửa để lực lượng chức năng xử lý hiện trường. Việc phong tỏa khiến giao thông tại khu vực ùn tắc trong nhiều giờ.

Theo thông tin được đăng tải, chiếc xe tải rơi vào trạng thái treo lơ lửng sau khi va chạm với ô tô sedan. Bốn người có mặt trên chiếc xe con đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị.

Tài xế xe tải được cho là đã bị văng ra khỏi phương tiện trong vụ tai nạn. Người này cùng hành khách trên xe tải từ chối tiếp nhận chăm sóc y tế sau sự việc.