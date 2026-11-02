Khoảnh khắc người đàn ông băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, bị ô tô tông trực diện

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 2/11 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn thuộc địa phận xã Hồng Vân, Hà Nội theo hướng Ninh Bình - Hà Nội.

Thời điểm trên, ô tô con đang đi ở làn sát dải phân cách giữa (nơi có tốc độ tối đa cho phép 100km/h), ở làn 2 lúc đó đang có một xe tải chạy.

Ngay sau đó, một người đàn ông bất ngờ chạy băng qua đường cao tốc, cắt ngang đầu các xe ô tô. Do một phần tầm nhìn bị xe tải bên cạnh che khuất, xe có gắn camera đã không kịp xử lý, tông trực diện vào người đàn ông chạy qua đường. Vụ tai nạn làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT (Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý sự việc. Cơ quan công an đang xác minh danh tính người liên quan, tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ.

Sau sự việc, cảnh sát giao thông sẽ làm việc với ban quản lý vận hành đường cao tốc, đề nghị siết chặt công tác tuần đường.

Đơn vị cũng sẽ có văn bản gửi các công ty, đơn vị vận hành cao tốc về công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông.