Khoảnh khắc ngôi nhà bị nước lũ đánh sập trước mắt người dân

Đoạn clip ghi lại cho thấy dòng nước lũ đục ngầu cuốn trôi lớp đất bên dưới trước khi tòa nhà sụp đổ thành một đống đổ nát.

Sự việc xảy ra vào ngày 15/10, gần Istanbul ở tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ, khi những cơn mưa lớn tiếp tục tàn phá khu vực này.

Ngôi nhà đổ xuống dòng nước lũ đục ngầu. Ảnh: @sonucnc/X

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong trận mưa lớn nhất xảy ra tại thành phố này trong 80 năm qua, theo nhận định của các quan chức.

Những trận mưa xối xả không ngừng đã gây ra sạt lở đất và nhấn chìm toàn bộ khu dân cư trong mực nước lũ cao hàng mét, buộc người dân và du khách hoảng sợ phải tháo chạy trong tuyệt vọng.

6 người nữa vẫn còn mất tích sau trận lũ lụt kinh hoàng, dẫn đến một chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ khẩn cấp.

Ngôi nhà bị sập nằm ở khu phố Feyzite của Sakarta. Người dân đã được sơ tán ngay trước khi ngôi nhà rơi xuống sông và không có thương vong nào được ghi nhận trong vụ việc.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Cifti cho biết các đội cứu hộ đã giải cứu được 3.055 người trên khắp Istanbul và công tác sơ tán đã hoàn tất tại khu vực Ayazaga bị ngập lụt nghiêm trọng.

Phương Linh (theo The Sun)