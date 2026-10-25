Khoảnh khắc máy bay quân sự Philippines va chạm trên không, 4 phi công thiệt mạng

Video do GMA News công bố ghi lại khoảnh khắc 2 máy bay huấn luyện SF-260 của không quân Philippines va chạm giữa không trung rồi lao xuống đất và bốc cháy.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 15h51 ngày 23/10, trong chuyến bay huấn luyện tại căn cứ không quân Fernando, thành phố Lipa, tỉnh Batangas.

Không quân Philippines (PAF) xác nhận 4 phi công thiệt mạng trong vụ việc. Cả 2 máy bay đều rơi xuống khu vực bên trong căn cứ. Đây là dòng máy bay huấn luyện hạng nhẹ, sử dụng động cơ cánh quạt.

Ngay sau tai nạn, lực lượng ứng phó khẩn cấp được triển khai tới hiện trường để bảo vệ khu vực và đánh giá tình hình.

Không quân Philippines đồng thời đình chỉ hoạt động toàn bộ đội bay SF-260 nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian điều tra.

PAF gọi đây là một vụ tai nạn, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình, người thân và đồng đội của các phi công thiệt mạng.

Nhà chức trách chưa công bố danh tính 4 nạn nhân cũng như nguyên nhân khiến 2 máy bay va chạm.

SF-260 là dòng máy bay hạng nhẹ được Philippines sử dụng trong chương trình đào tạo phi công quân sự.

Việc đình chỉ toàn bộ đội bay sau sự cố khiến hoạt động huấn luyện phải tạm dừng để phục vụ công tác kiểm tra an toàn.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra chỉ khoảng 5 tháng sau một tai nạn tương tự. Ngày 20/5, một máy bay SF-260 rơi tại khu vực Tuba, tỉnh Benguet, khiến 2 phi công thiệt mạng.

Các nạn nhân là thượng úy Ruth Angelique Pasos, phi công hướng dẫn, và thiếu úy Cherky Embudo, học viên phi công.

Sau vụ tai nạn hồi tháng 5, không quân Philippines từng đình chỉ hoạt động 16 máy bay SF-260 còn lại, làm gián đoạn giai đoạn cuối của chương trình đào tạo phi công quân sự.

Hai vụ tai nạn trong khoảng 5 tháng khiến vấn đề an toàn của dòng máy bay huấn luyện SF-260 được chú ý.

Tuy nhiên, nguyên nhân vụ va chạm ngày 23/10 vẫn chưa được xác định và cần chờ kết quả điều tra chính thức.