Khoảnh khắc máy bay lao thẳng xuống đất, 2 người sống sót

Khoảnh khắc chiếc máy bay nhỏ gặp nạn ở Cuenca vào ngày 8/10, đã được camera giám sát của Dịch vụ An ninh Tích hợp ECU 911 ghi lại.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay nhỏ đang thực hiện một hoạt động trên không tại sân bay ở Cuenca.

Trong clip, chiếc máy bay xuất hiện trên bầu trời nhưng chỉ vài giây sau, máy bay đột ngột lao xuống đất. Theo thông tin ban đầu, chiếc máy bay Cessna gặp tai nạn sau khi trượt khỏi đường băng tại sân bay Mariscal La Mar.

Thông tin ban đầu cho biết có 2 người trên máy bay.

Hình ảnh chiếc máy gặp tai nạn được ghi lại. Ảnh: Coordinación Zonal 6 ECU 911 Austro

Ngân hàng Trung ương Ecuador sau đó đã xác nhận, thông qua một tuyên bố chính thức, rằng các thành viên phi hành đoàn đều an toàn.

Ngân hàng Trung ương Ecuador cũng xác nhận rằng máy bay này đã được thuê để vận chuyển các vật phẩm có giá trị trên tuyến đường Guayaquil-Cuenca.

Theo thông báo, các vật phẩm có giá trị được vận chuyển vẫn còn nguyên vẹn, được bảo hiểm và đang được lưu giữ.

Cho đến nay, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định chính thức.

Ngân hàng Trung ương cho biết việc xác định điều gì đã xảy ra sẽ do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành điều tra.