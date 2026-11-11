Khoảnh khắc máy bay bất ngờ lật nhào trên đường băng

Đoạn clip cho thấy chiếc máy bay Cessna 172 nhỏ với 2 người trên khoang đã bị lật úp khi đang di chuyển trên đường băng phía sau một chuyến bay khác.

Sự việc xảy ra tại sân bay John Wayne ở Quận Cam, Mỹ, vào chiều ngày 7/11.

Trong clip, có thể thấy chiếc máy bay lật úp trên đường băng dành cho máy bay phản lực của ACI ở Santa Ana.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được thông báo về việc máy bay bị lật úp. Không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận sau sự việc kỳ lạ này.

Chiếc máy bay bị lật nhào. Nguồn: County Flight Center/Storyful.

Người ta tin rằng chiếc máy bay nhỏ này đã bị gió từ chuyến bay 2611 của hãng United Airlines thổi lật. Chiếc máy bay chở khách cỡ lớn hơn đang rời sân bay ngay trước mặt chiếc Cessna.

Tuy nhiên, các cơ quan hàng không vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác khiến máy bay bị lật.

Theo tờ Los Angeles Times, thông tin liên lạc vô tuyến từ trạm kiểm soát mặt đất ban đầu cho thấy luồng khí phản lực xuất phát từ một chiếc Boeing 737 của hãng United Airlines.

Ban đầu, các quan chức cho biết gió mạnh đã gây ra hiện tượng lật úp, nhưng nguyên nhân chính thức vẫn chưa rõ ràng.

Hôm 8/11, các cơ quan hàng không xác nhận chiếc Cessna 172 đã bị lật úp khi đang di chuyển trên đường băng phía sau chuyến bay United 2611.

Họ cho biết sẽ tiếp tục điều tra vụ việc.

Các hoạt động tại sân bay không bị gián đoạn do sự cố này, các quan chức cho biết thêm.