Khoảnh khắc lũ như thác tràn vào nhà, dân Thanh Hóa bì bõm 'chạy lụt'

Theo báo cáo của UBND xã Nông Cống (Thanh Hóa) từ đêm 8/11 đến ngày 9/11/2026, địa phương xảy ra mưa lớn kéo dài, kết hợp với lũ trên sông Yên dâng cao, gây ngập úng tại nhiều khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Số liệu tại Trạm Thủy văn Chuối cho thấy, tổng lượng mưa đo được từ ngày 8/11 đến 13h ngày 9/11 đạt 315mm. Đặc biệt, mực nước sông Yên tiếp tục dâng nhanh, đến 15h cùng ngày đạt 4,43m, vượt báo động III tới 0,93m và vượt đỉnh lũ theo dự báo trong ngày.

Nước sông dâng cao, lũ tràn vào khu dân cư ở xã Nông Cống (Thanh Hóa).

Nước lũ dâng cao khiến tình trạng ngập úng tại nhiều khu dân cư ở xã Nông Cống diễn biến nghiêm trọng. Thống kê ban đầu, toàn xã có 1.001 hộ dân bị ngập, thuộc 12/19 thôn. Trước tình hình nước lũ tiếp tục dâng, chính quyền tổ chức di dời tại chỗ 12 hộ với 47 nhân khẩu đến những vị trí an toàn hơn. Đến thời điểm báo cáo, chưa ghi nhận thiệt hại về người, chưa có hộ dân phải di dời tập trung.

Mưa lũ cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê, trên 23,5 ha rau màu mới trồng thuộc vụ đông năm 2026-2027 bị ngập úng, đứng trước nguy cơ hư hỏng nếu tình trạng ngập kéo dài. Ngoài ra, khoảng 1 ha cây keo giống cũng bị ảnh hưởng.

Đối với hệ thống công trình thủy lợi, mưa lũ gây sạt ta luy tại một đoạn dài khoảng 5m trên tuyến kênh tiêu úng vùng 3, giai đoạn 1, thuộc thôn Cộng Hòa. Đáng chú ý, dù số hộ dân bị ngập khá lớn, báo cáo của địa phương đến thời điểm thống kê chưa ghi nhận thiệt hại về nhà ở, giao thông, thủy sản và chăn nuôi.

Người dân xã Nông Cống bì bõm chạy lụt.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND xã Nông Cống yêu cầu các lực lượng tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực ban, theo dõi sát diễn biến mưa, lũ và mực nước tại các sông, kênh, hồ, đập trên địa bàn. Các nhiệm vụ ứng phó phải được triển khai tương ứng với từng cấp báo động lũ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; những tình huống phát sinh phải được báo cáo kịp thời để có phương án xử lý.

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu các thôn khẩn trương rà soát những khu dân cư ven sông, vùng trũng thấp và các khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt để chủ động thông báo đến từng hộ gia đình. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện và địa điểm sơ tán người dân khi xuất hiện tình huống nguy hiểm, trong đó ưu tiên người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ tại Nông Cống, nhiều xã phường khác ở Thanh Hoá cũng được cảnh báo có nguy cơ ngập úng như Thăng Bình, Thượng Yên, Trung Chính, Thắng Lợi, Tượng Lĩnh, Quảng Chính, Tiên Trang, Quảng Yên, Quảng Ngọc, Ngọc Sơn, Các Sơn và phường Đông Sơn. Không chỉ khu vực đồng bằng, các địa phương miền núi của Thanh Hóa cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài.

Đáng chú ý, vào khoảng 3h sáng 9/11, một bên mố cầu Bái Sim tại Km24+987 trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng (xã Thanh Kỳ) bị sập. Mố cầu phía còn lại cũng xuất hiện tình trạng xê dịch, lún sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện.

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