Khoảnh khắc loạt tên lửa Nga liên tiếp lao xuống khiến Kiev rung chuyển

Nga tiến hành đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Ukraine trong đêm 29/10, trong đó thủ đô Kiev và thành phố Dnipro là những địa điểm chịu ảnh hưởng đáng kể.

Báo Kyiv Independent cho biết các tên lửa đạn đạo Nga đánh trúng Kiev vào khoảng 22h.

Nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, khiến thành phố rung chuyển. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko phát cảnh báo người dân tìm nơi trú ẩn khi tên lửa đang lao tới.

Video từ camera an ninh ghi lại những chớp sáng liên tiếp trên bầu trời, được cho là thời điểm tên lửa đánh trúng một khu vực nhà kho. Ông Klitschko sau đó xác nhận các nhà kho tại quận Darnitsky bị trúng đòn và bốc cháy.

Tại quận Dnipro, mảnh vỡ tên lửa rơi xuống gần khu dân cư và một cửa hàng, gây hư hại công trình, ôtô và làm vỡ cửa kính. Cơ quan quân sự thành phố xác nhận ít nhất một người thiệt mạng.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Dnipropetrovsk Alexander Ganzha cho biết đòn tập kích nhằm vào thành phố Dnipro khiến khoảng 350.000 người tại đô thị và khu vực lân cận bị mất điện.

Không quân Ukraine cho biết Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander-M, tên lửa phòng không S-400 hoán cải để tấn công mục tiêu mặt đất, 4 tên lửa hành trình Kh-59/69 và 113 UAV. Trong số UAV tham gia đợt tập kích có 83 chiếc sử dụng động cơ phản lực.

Theo phía Ukraine, các đơn vị phòng không đã bắn hạ hoặc chế áp 96 UAV, trong đó có 71 chiếc sử dụng động cơ phản lực, cùng 3 tên lửa Kh-59/69.

Tuy nhiên, thông báo không đề cập việc đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo Nga. Vũ khí tập kích đánh trúng 17 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 5 khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành đòn tập kích quy mô lớn bằng vũ khí chính xác phóng từ mặt đất và UAV, nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng cùng hạ tầng năng lượng phục vụ hoạt động sản xuất quân sự của Ukraine.

Theo Moscow, mục tiêu tại Kiev, tỉnh Kiev và Dnipropetrovsk gồm các cơ sở sản xuất, lưu trữ UAV tầm trung và tầm xa, cùng những công trình năng lượng liên quan.

Tại tỉnh Odessa, quân đội Nga tập kích hạ tầng cảng và tàu thuyền được cho là phục vụ lực lượng Ukraine.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga thông báo phòng không nước này đã đánh chặn 1.043 UAV Ukraine tại gần 20 địa phương.

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết 21 UAV bị phá hủy khi đang bay về hướng thủ đô, lực lượng ứng phó khẩn cấp được triển khai đến những nơi mảnh vỡ rơi xuống.

Đợt tập kích diễn ra trong bối cảnh Ukraine đối mặt tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không hiện đại, đặc biệt là Patriot.

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 26/10 cho biết Kiev đã chờ phía Mỹ phê duyệt chuyển giao tên lửa Patriot và NASAMS suốt một tháng nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Phát ngôn viên không quân Ukraine Yury Ignat cũng thừa nhận các khẩu đội Patriot phải sử dụng đạn tiết kiệm.

Thay vì phóng 2-4 tên lửa đánh chặn cho mỗi mục tiêu theo phương thức tác chiến thông thường, một số đơn vị chỉ sử dụng một quả nhằm duy trì khả năng phòng thủ trước tình trạng nguồn cung hạn chế.

Ngoài Patriot, Ukraine còn vận hành hệ thống phòng không SAMP/T do Pháp và Italy phát triển, có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, số lượng tổ hợp được triển khai hạn chế, trong khi nguồn tên lửa đánh chặn cũng gặp khó khăn.

Điều này đặt thêm áp lực lên mạng lưới phòng không Ukraine khi Nga tiếp tục sử dụng các đợt tập kích kết hợp tên lửa đạn đạo và UAV.