Khoảnh khắc lãng mạn của Củng Lợi bên chồng hơn 17 tuổi

Củng Lợi là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng. Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống hôn nhân của cô với nhạc sĩ người Pháp Jean Michel Jarre cũng nhận được sự quan tâm, đặc biệt qua những lần cả hai xuất hiện tình tứ bên nhau.

Mới đây, những hình ảnh về phong cách thời trang đời thường và khi dự sự kiện của Củng Lợi tiếp tục thu hút sự chú ý. Nữ diễn viên thường xuyên cùng ông xã xuống phố, sải bước trên thảm đỏ và nắm tay nhau đầy tình cảm. Cử chỉ gần gũi của cả hai khiến nhiều người liên tưởng đến những cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt.

Khoảnh khắc lãng mạn của Củng Lợi và chồng. (Ảnh từ Sohu)

Củng Lợi và Jean Michel Jarre kết hôn vào năm 2019. Chồng nữ diễn viên sinh năm 1948, hơn cô 17 tuổi. Dù có khoảng cách tuổi tác, cả hai vẫn đồng hành bên nhau và thường xuyên thể hiện sự gắn bó khi xuất hiện trước công chúng. Những khoảnh khắc giản dị ấy góp phần cho thấy sự thoải mái, tự nhiên trong cách họ thể hiện tình cảm.

Bên cạnh chuyện tình cảm, phong cách ăn mặc của Củng Lợi cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Ở những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên lựa chọn nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ năng động, trẻ trung đến thanh lịch, nổi bật. Đáng chú ý, cô vẫn giữ được vóc dáng cân đối cùng thần thái tự tin.

Củng Lợi và chồng duy trì hôn nhân hạnh phúc dù khoảng cách tuổi tác khá lớn. (Ảnh từ Sohu)

Củng Lợi cũng không ngại thử nghiệm những cách phối màu nổi bật. Cô từng diện áo khoác dáng dài màu xanh neon in họa tiết đen, kết hợp áo chấm bi bên trong và quần ống rộng màu vàng. Sự tương phản giữa các gam màu tạo nên tổng thể cá tính, khác biệt. Với vóc dáng cân đối và phong thái tự tin, nữ diễn viên vẫn có thể chinh phục những thiết kế tương đối kén người mặc.

Nhìn chung, Củng Lợi cho thấy sự linh hoạt trong phong cách thời trang, từ những bộ đồ giản dị đến trang phục nổi bật. Dù lựa chọn hình ảnh nào, cô vẫn giữ được thần thái riêng và sức hút của một ngôi sao điện ảnh.

Không chỉ gây chú ý bởi diện mạo, những khoảnh khắc Củng Lợi nắm tay ông xã khi xuống phố hay xuất hiện tại các sự kiện cũng khiến công chúng quan tâm. Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi vẫn thể hiện sự gần gũi một cách tự nhiên. Đây cũng là một trong những khía cạnh giúp cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên luôn nhận được sự chú ý của khán giả.

Củng Lợi trẻ trung, thử nghiệm nhiều phong cách thời trang khi sánh đôi bên chồng. (Ảnh từ Sohu)

Củng Lợi sinh năm 1965, là nữ diễn viên nổi tiếng, được biết đến qua nhiều tác phẩm điện ảnh ghi dấu ấn tại thị trường quốc tế. Cô từng hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu trong các bộ phim như Cao lương đỏ, Cúc Đậu và Đèn lồng đỏ treo cao, qua đó khẳng định thực lực diễn xuất.

Trong sự nghiệp, Củng Lợi nhiều lần góp mặt tại các liên hoan phim danh tiếng, trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng tư của cô cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm.