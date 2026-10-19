Khoảnh khắc 'lá dừa nước' 3.400 tấn về đến Bến Bạch Đằng

Chiều 19/10, khối kết cấu vòm thép cùng hệ thống bệ đỡ của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã về đến khu vực Bến Bạch Đằng, phường Sài Gòn, TP.HCM, sau hai ngày được lai dắt từ cảng Đông Xuyên, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là cột mốc quan trọng, đưa dự án tiến gần hơn đến giai đoạn hoàn thiện.

Trước đó, khoảng 6h ngày 18/10, đoàn lai dắt gồm tàu kéo chính và ba tàu hỗ trợ xuất phát từ cảng Đông Xuyên, đưa tổ hợp kết cấu thép nặng 3.400 tấn lên đường về trung tâm TP.HCM. Hành trình kéo dài qua nhiều tuyến đường thủy, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị vận chuyển, lực lượng hoa tiêu và các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an toàn hàng hải.

Trong ngày đầu tiên, thời tiết không thuận lợi, có thời điểm mưa lớn, sóng to. Đến khoảng 18h cùng ngày, đoàn lai dắt đưa khối kết cấu đến phao SR05 an toàn và neo nghỉ qua đêm.

Đến 5h ngày 19/10, đoàn tiếp tục hành trình vào sông Sài Gòn, lần lượt đi qua khu vực cầu Bình Khánh, Rạch Phú Xuân, Mũi Đèn Đỏ, cầu Phú Mỹ và khu vực Bến Nghé. Khoảng 15h cùng ngày, khối kết cấu chính cập khu vực Bến Bạch Đằng, hoàn thành hành trình đường thủy dài khoảng 124km.

Trong suốt hải trình, các lực lượng chức năng phối hợp điều tiết, hỗ trợ đoàn lai dắt đi qua những khu vực có điều kiện luồng lạch và giao thông thủy phức tạp, bảo đảm khối kết cấu được vận chuyển an toàn về vị trí tập kết.

Sau khi khối kết cấu chính cập bến, các đơn vị thi công tập trung chuẩn bị cho công tác hợp long dự kiến diễn ra ngày 21/10. Trong ngày 20/10, kết cấu sẽ được căn chỉnh vào vị trí và hạ tải lên hệ thống trụ đỡ trung tâm. Các kỹ sư đồng thời lắp đặt thiết bị đo đạc chuyên dụng để kiểm tra độ chính xác, chuẩn bị máy hàn, chi tiết kết nối, bu lông và các thiết bị hỗ trợ điều chỉnh. Toàn bộ điều kiện thi công, nhân lực và phương án an toàn sẽ được rà soát trước khi thực hiện kết nối nhịp cầu.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood (bên trái) cho biết, việc đưa khối kết cấu nặng 3.400 tấn vượt qua hành trình đường thủy dài 124km và về đến Bến Bạch Đằng là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị. Theo ông Hoàng, thách thức lớn của dự án là hiện thực hóa thiết kế kiến trúc đặc biệt thành công trình thực tế, vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, vừa đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và an toàn.

Đặc biệt, việc thi công trên sông Sài Gòn, giữa khu vực trung tâm thành phố, đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng và phối hợp đồng bộ trong từng giai đoạn. Với công đoạn hợp long, các đơn vị phải đưa kết cấu thép quy mô lớn vào đúng vị trí để kết nối với những hạng mục đã thi công ở hai bờ. Thủy triều, dòng chảy và thời tiết là những yếu tố cần được tính toán trong phương án tổ chức thi công.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, tiến độ là yêu cầu quan trọng nhưng chất lượng và an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Sau hợp long, dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục như mặt cầu, lan can, hệ thống âm thanh, chiếu sáng, thang máy, thang cuốn cùng các chi tiết kiến trúc và cảnh quan. Công trình cũng phải trải qua các bước kiểm tra, kiểm định và thử tải cần thiết trước khi đưa vào khai thác. Thời điểm phục vụ người dân sẽ phụ thuộc vào kết quả hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Trong chiều 19/10, đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí, truyền hình cùng người dân đã có mặt tại khu vực Bến Bạch Đằng, háo hức chờ đón khối kết cấu chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cập bến. Nhiều người tập trung dọc bờ sông, ghi lại khoảnh khắc tổ hợp thép nặng 3.400 tấn tiến vào trung tâm thành phố, đánh dấu cột mốc quan trọng của công trình.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood cho biết, đến thời điểm khối kết cấu chính về Bến Bạch Đằng, dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Cầu đi bộ được kỳ vọng tạo thêm kết nối giữa khu vực trung tâm TP.HCM và đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời mở rộng không gian công cộng ven sông Sài Gòn. Với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước đặc trưng của vùng đất Nam Bộ, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc, tạo thêm không gian để người dân và du khách đi bộ, ngắm cảnh và trải nghiệm thành phố từ góc nhìn mới. Ông Hoàng cho biết, Nutifood quyết định tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng cầu với mong muốn tri ân người tiêu dùng đã tin tưởng, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển. Theo ông, giá trị lâu dài của công trình không chỉ nằm ở quy mô hay kiến trúc mà còn ở khả năng phục vụ đời sống cộng đồng, trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. "Niềm vui lớn nhất sẽ là ngày cây cầu thực sự đón những bước chân đầu tiên của người dân", ông Hoàng chia sẻ.