Khoảnh khắc Iran tiếp cận, bắn nổ UAV MQ-9 của Mỹ trên eo biển Hormuz.

Hôm 18/11, lực lượng phòng không thuộc quân đội Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ ở phía Đông eo biển Hormuz bằng hệ thống phòng không do nước này tự phát triển, được triển khai tại khu vực Đông Nam Iran.

Theo thông báo của quân đội Iran, chiếc UAV hiện đại của Mỹ bị phát hiện và tiêu diệt trong chiến dịch đánh chặn kịp thời, dưới sự điều phối của mạng lưới phòng không tích hợp quốc gia.

Video trích xuất từ đầu dò hồng ngoại gắn trên tên lửa cho thấy quả đạn khóa mục tiêu từ xa và liên tục rút ngắn khoảng cách, trước khi lao vào sườn trái khoang động cơ của máy bay. Sau đó, vụ nổ lớn bùng lên khiến UAV Mỹ vỡ thành nhiều mảnh.

Phát ngôn viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Hossein Mohebbi tiết lộ lực lượng nước này đã bắn rơi tổng cộng 57 UAV MQ-9 Reaper và 18 chiếc MQ-1C Gray Eagle của Mỹ kể từ sau cuộc chiến 12 ngày hồi giữa năm 2025.

Đây là chiến dịch mới nhất trong chuỗi hoạt động đánh chặn UAV của lực lượng phòng không Iran tại khu vực. Trước đó, lực lượng này tuyên bố bắn hạ một UAV MQ-1 của Mỹ và thông báo tiêu diệt UAV Lucas trên eo biển Hormuz.

Cả hai vụ việc đều được cho là sử dụng hệ thống do Iran tự chế tạo, phối hợp thông qua mạng lưới phòng không tích hợp.

Trong diễn biến khác, IRGC thông báo sử dụng biện pháp tác chiến điện tử để giành quyền kiểm soát hai UAV MQM-170 của Mỹ, sau đó đưa phương tiện xuống đất an toàn ở phía Nam đảo Qeshm. Theo Văn phòng Quan hệ công chúng IRGC, số UAV MQM-170 của Mỹ bị Iran thu giữ đến nay tăng lên 9 chiếc.