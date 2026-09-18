Khoảnh khắc Houthi bắn hạ tiêm kích F-15SA hiện đại hàng đầu thế giới

Video được lực lượng Houthi công bố ngày 16/9 cho thấy một tên lửa phòng không phóng lên trong đêm, sau đó chuyển sang hình ảnh từ cảm biến hồng ngoại đang bám theo một tiêm kích có hình dáng giống F-15.

Chiếc máy bay liên tục cơ động, tăng lực động cơ và phóng nhiều vật thể khi phát hiện tên lửa đang tiếp cận.

Một số vật thể không phát sáng, có thể là mồi bẫy radar nhằm đánh lừa hệ thống dẫn đường của tên lửa.

Tuy nhiên, quả đạn vẫn tiếp cận chiếc tiêm kích và phát nổ ở khoảng cách gần, khiến máy bay bốc cháy rồi lao xuống mặt đất. Houthi chưa công bố thông tin về số phận tổ bay.

Hình ảnh tiếp theo cho thấy một máy bay bị cháy tại hiện trường. Các thành viên Houthi sau đó dựng phần cánh đuôi đứng của phi cơ, trên đó có quốc kỳ Arab Saudi và số hiệu 5539.

Chi tiết này được sử dụng để nhận dạng chiếc máy bay là F-15SA thuộc Phi đoàn số 55, đóng tại căn cứ không quân King Khalid của Arab Saudi.

Houthi ngày 15/9 tuyên bố đã sử dụng vũ khí phòng không nội địa để bắn rơi F-15 khi máy bay đang thực hiện “hành động thù địch” trên bầu trời tỉnh Marib.

Nhóm này cũng nói đã phóng tên lửa nhằm vào 2 đội hình tiêm kích F-15 và Typhoon được cho là đang tìm kiếm chiếc máy bay bị bắn rơi. Arab Saudi chưa xác nhận vụ việc.

F-15SA là biến thể được Boeing phát triển riêng cho Arab Saudi trên nền tảng F-15E Strike Eagle.

Đây được xem là một trong những phiên bản F-15 hiện đại nhất, với radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/APG-63(V)3, hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại AN/AAS-42 Tiger Eyes, hệ thống tác chiến điện tử AN/ALQ-239 và thiết bị cảnh báo tên lửa AN/AAR-57.

Arab Saudi đã tiếp nhận hơn 220 tiêm kích F-15 kể từ đầu những năm 1980 và hiện vận hành các biến thể F-15C/D, F-15S và F-15SA.

Trong xung đột với Houthi, lực lượng này từng tuyên bố bắn hạ nhiều UAV và máy bay quân sự Arab Saudi.

Nếu được xác nhận, việc F-15SA bị bắn rơi sẽ là tổn thất đáng chú ý đối với không quân Arab Saudi.

Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận độc lập về vụ việc và chưa rõ loại tên lửa phòng không Houthi sử dụng.