Khoảnh khắc hợp long cầu đi bộ nghìn tỷ hình lá dừa nước bắc qua sông Sài Gòn

Rạng sáng nay (21/10), siêu công trình cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn đã chính thức bước vào công đoạn quan trọng và phức tạp nhất: Hợp long kết cấu vòm thép chính mang biểu tượng lá dừa nước. Công trình nối liền hai không gian công cộng trọng điểm là Công viên Bến Bạch Đằng (Quận 1 cũ) và Công viên bờ sông Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Tp.Thủ Đức cũ).

Để có được một kết cấu nhịp hoàn chỉnh, hàng trăm kỹ sư, công nhân đã trải qua nhiều tháng ròng rã "đúc" vòm thép khổng lồ tại nhà máy ở Vũng Tàu, trước khi hạ thủy xuyên đêm để lai dắt về Tp.HCM.

Nhịp chính của cầu là một tổ hợp kết cấu vòm thép dài 187m, cao hơn 20m, có hình dáng lá dừa nước. Toàn bộ khối thép và hệ đà giáo chuyên dụng nặng hơn 3.400 tấn này đã trải qua hải trình lai dắt đường thủy dài hơn 124 km từ xưởng chế tạo của Tập đoàn Đại Dũng tại Vũng Tàu về đến trung tâm Tp.HCM vào chiều ngày 19/10.

Các kỹ sư không dùng cần cẩu để nhấc bổng khối kết cấu. Thay vào đó, nhịp cầu được đặt sẵn trên siêu sà lan ở độ cao lớn hơn 2 mố trụ cầu. Khi sà lan đưa nhịp vào đúng vị trí, hệ thống sẽ thực hiện bơm nước để sà lan chìm dần theo mực nước thủy triều, giúp nhịp vòm thép đặt khớp chuẩn xác vào mố cầu hai bờ.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian hiệu chỉnh và đấu nối kết cấu thép, Sở Xây dựng Tp.HCM đã tạm cấm luồng tàu thuyền qua khu vực thi công từ 2h đến 18h trong hai ngày 21 và 22/10.

Công nhân làm việc bất kể ngày đêm trên các sàn đà giáo hệ khung treo để kiểm tra từng thông số kỹ thuật mố neo trụ. Hệ mố cầu siêu khủng đúc sẵn sát mép nước chuẩn bị làm điểm tựa vững chắc để tiếp nhận kết cấu nhịp vòm thép hình lá dừa.

Đúng theo kế hoạch, rạng sáng ngày 21/10/2026, siêu sà lan chở nhịp cầu tiến vào vị trí. Phương pháp hợp long "hạ tải bằng nước" chưa từng có tại Việt Nam được kích hoạt.

Sà lan di chuyển đưa nhịp vòm cao hơn mố cầu khoảng 2m bước vào giai đoạn căn chỉnh cốt tim đường sông, định vị chính xác đến từng milimet.

Lòng sông Sài Gòn đoạn qua trung tâm thành phố tương đối hẹp, dòng chảy xiết và chịu tác động từ chế độ bán nhật triều với biên độ nâng hạ nước biến động liên tục theo giờ. Để định vị đoạn dầm cầu nặng hàng trăm tấn vào đúng khớp nối giữa sông mà không bị xô lệch, đội ngũ kỹ sư đã dành nhiều tháng thu thập, phân tích dữ liệu thủy văn và thời tiết.

Thử thách lớn nhất trong quá trình hợp long là kiểm soát độ ổn định của tổ hợp dầm trên mặt nước động. Vì vậy, đội ngũ thi công phải huy động đồng bộ nhiều thiết bị thi công chuyên dụng.

Sàn sà lan được trang bị hệ thống bồn chứa nước ballast linh hoạt bơm vào và rút ra để điều khiển độ chìm nổi theo sự biến động của mực nước sông. Đặt ngay trên mặt sà lan là hệ thống xe đa trục tự hành SPMT, đảm nhận nhiệm vụ tinh chỉnh độ cao cũng như tọa độ của cấu kiện dầm thép.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, công tác hợp long cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn được triển khai dựa trên tính toán của diễn biến thủy triều. Đội ngũ kỹ thuật chọn thời điểm "nước đứng" là lúc mức nước ổn định, dòng chảy giảm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đưa vòm thép của nhịp cầu chính vào đúng vị trí.

Trong quá trình thi công, sà lan chở kết cấu cầu được xoay ngang, đưa vào vị trí giữa hai trụ TC01 và TC02. Từ 5h sáng, các tàu lai dắt bắt đầu tháo neo, phối hợp cùng sà lan xoay dọc theo hướng mố cầu. Thử thách căng thẳng nhất là thời điểm xoay ngang sà lan giữa lòng sông, khi lực đẩy của dòng chảy tác động rất lớn.

Sau khi cố định nhịp chính trên hệ khung chống tạm, lực lượng kỹ thuật tiếp tục tiến hành đấu nối kiên cố hai đầu dầm bằng liên kết bu-lông và hàn trực tiếp tại hiện trường.

Mối nối cuối cùng được hàn cố định thành công trong niềm hạnh phúc của tập thể kỹ sư nhà tài trợ Nutifood và đơn vị thi công.

Đúng 8h ngày 21/10/2026, sau nhiều giờ triển khai thực hiện, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã chính thức hợp long, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng cầu cầu đi bộ đầu tiên bắc qua sông Sài Gòn này.

Sau khi hoàn thành cột mốc hợp long này, chủ đầu tư và các đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại như thảm nhựa mặt cầu, lắp đặt lan can, hệ thống âm thanh, chiếu sáng nghệ thuật và thang máy. Dự kiến, cây cầu đi bộ biểu tượng này sẽ chính thức đưa vào khai thác trước Tết Nguyên đán nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng ngoạn của người dân và du khách.

Cầu được khởi công từ tháng 3/2025 với tổng số vốn gần 1.000 tỷ đồng. Điểm nhấn kiến trúc là vòm thép hình lá dừa nước, lấy cảm hứng từ hình ảnh quen thuộc ở Nam Bộ. Cây cầu có tổng chiều dài 720m và là cầu đi bộ đầu tiên vượt sông Sài Gòn. Công trình được thiết kế tối ưu cho người đi bộ, có làn đường dành cho xe đạp và người khuyết tật, đồng thời cho phép xe cứu thương lưu thông khi có tình huống khẩn cấp.

Khi hoàn thành, cây cầu sẽ kết nối khu vực trung tâm hiện hữu với khu đô thị mới Thủ Thiêm, cầu không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại giữa hai bờ sông Sài Gòn mà còn được kỳ vọng trở thành không gian công cộng mới, tăng khả năng tiếp cận cảnh quan sông nước và góp phần nâng cao giá trị cảnh quan và thúc đẩy kinh tế đêm dọc hai bờ sông Sài Gòn.