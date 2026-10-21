Khoảnh khắc hợp long cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn

Công tác lai dắt kết cấu vòm thép về phía trụ đỡ ở hai đầu.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, khoảng 3 giờ cùng ngày, các kỹ sư, công nhân bắt đầu tháo dây, điều chỉnh vị trí sà lan phục vụ công tác lai dắt. Đến 4 giờ 30 phút, đoàn tàu lai dắt phát tín hiệu còi, bắt đầu đưa kết cấu nhịp chính di chuyển vào vị trí lắp đặt giữa sông Sài Gòn.

Công nhân tháo dây điều chỉnh vị trí sà lan phục vụ công tác lai dắt.

Đến khoảng 5 giờ 30 phút, đoàn lai dắt hoàn thành việc xoay ngang sà lan chở kết cấu vòm thép, đưa nhịp cầu tiến dần về phía các trụ đỡ ở hai đầu. Các đơn vị tiếp tục điều chỉnh vị trí, bơm nước dằn vào khoang sà lan để hạ độ cao, định vị và căn chỉnh kết cấu trước khi tiến hành hợp long.

Theo phương án thi công, công tác định vị, hiệu chỉnh và hạ tải được triển khai trong buổi sáng, trước khi thực hiện đấu nối nhịp chính với các kết cấu đã thi công tại hai bờ. Sau đó, các đơn vị tiếp tục dằn sà lan, hạ cột và di chuyển phương tiện theo phương án kỹ thuật.

Đoàn lai dắt hoàn thành việc xoay ngang sà lan chở kết cấu vòm thép, đưa nhịp cầu tiến dần về phía các trụ đỡ ở hai đầu.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài khoảng 720 m, kết nối Công viên Bến Bạch Đằng tại khu vực trung tâm với công viên bờ sông Thủ Thiêm. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, do Nutifood tài trợ.

Điểm nhấn của công trình là thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, biểu tượng đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ. Nhịp chính là kết cấu vòm thép dài khoảng 187 m, nặng khoảng 1.400 tấn, được lắp ráp và thử tải tại nhà máy trước khi vận chuyển bằng sà lan đến công trường.

Cầu có tĩnh không thông thuyền rộng 80 m, cao 10 m, bảo đảm điều kiện lưu thông đường thủy trên sông Sài Gòn. Công trình còn được thiết kế tích hợp hệ thống chiếu sáng mỹ thuật và thác nước tuần hoàn, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị.

Công nhân, kỹ sư tất bật cho công tác hợp long.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cao cấp dự án Nutifood, cho biết hợp long là một trong những công đoạn quan trọng, phức tạp nhất của dự án, đòi hỏi kết cấu thép quy mô lớn phải được đưa vào đúng vị trí với độ chính xác cao để kết nối với các hạng mục đã thi công ở hai bờ.

Theo ông Hoàng, quá trình thi công chịu ảnh hưởng trực tiếp của thủy triều, dòng chảy và thời tiết. Do đó, các đơn vị đã nghiên cứu dữ liệu thủy văn, tính toán thời điểm thi công, xây dựng phương án kỹ thuật và dự phòng các tình huống phát sinh, đồng thời kiểm tra kết cấu và rà soát các điều kiện an toàn trước khi triển khai.

Đến hơn 7 giờ sáng, sà lan được định vị, sẵn sàng đưa nhịp chính vào vị trí hợp long. Đây là công đoạn quan trọng, phức tạp của dự án, đòi hỏi kết cấu thép quy mô lớn phải được căn chỉnh chính xác để kết nối với các hạng mục đã thi công ở hai bờ sông.

Khi hoàn thành, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ góp phần tăng cường kết nối khu vực trung tâm hiện hữu với Khu đô thị Thủ Thiêm, đồng thời mở rộng không gian công cộng phục vụ nhu cầu đi bộ, vui chơi và ngắm cảnh của người dân, du khách.