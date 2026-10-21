Video: Khoảnh khắc hợp long cầu đi bộ 1.000 tỷ qua sông Sài Gòn sáng 21/10.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, lúc 8h ngày 21/10, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức hợp long sau nhiều giờ triển khai các công đoạn căn chỉnh, định vị và hạ tải nhịp chính. Công trình do Nutifood tài trợ, Tập đoàn Đại Dũng đảm nhận sản xuất, lắp đặt vòm thép nhịp chính.

Ngay sau thời điểm hợp long, các đơn vị thi công tiếp tục hàn các điểm nối để cố định kết cấu, bảo đảm liên kết giữa nhịp chính với các phần cầu đã hoàn thành.

Khoảng 9h36 cùng ngày, lễ hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được tổ chức tại khu vực bến Bạch Đằng, TP.HCM.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Trần Quang Lâm, Bí thư phường Sài Gòn Bùi Xuân Cường, Bí thư phường An Khánh Lê Trần Kiên cùng đại diện các sở, ngành, nhà đầu tư và đơn vị liên quan.

Ông Trương Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, cho biết lễ hợp long là cột mốc quan trọng sau hơn một năm triển khai dự án. Theo ông Hùng, Nutifood tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng cầu đi bộ nhằm tri ân người tiêu dùng, đồng thời góp thêm không gian công cộng phục vụ người dân và du khách.

Sau hợp long, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện công trình, kiểm tra, kiểm định và nghiệm thu, bảo đảm chất lượng, an toàn trước khi đưa vào sử dụng. “Niềm vui trọn vẹn nhất là khi món quà tri ân này thực sự đi vào đời sống, được người dân đón nhận, yêu mến và gìn giữ qua nhiều thế hệ”, ông Hùng chia sẻ.

Thời khắc hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân TP.HCM. Nhiều người có mặt từ sáng sớm, tìm vị trí thuận lợi tại khu vực bến Bạch Đằng để theo dõi quá trình đưa nhịp chính vào vị trí và nối liền hai bờ sông.

Có mặt từ 4h30, chị Nguyễn Nhật Kim Thảo cho biết rất vui khi được trực tiếp chứng kiến cây cầu hoàn thành công đoạn hợp long. “Là một công dân TP.HCM, tôi may mắn được chứng kiến sự thay đổi, phát triển của thành phố qua những công trình hiện đại. Vì vậy, từ sáng sớm, tôi cùng người thân đến bến Bạch Đằng để chứng kiến thời khắc hợp long cầu Lá dừa nước - gắn liền với văn hóa người dân Nam Bộ. Tôi vô cùng vui mừng khi TP.HCM ngày càng thay đổi, phát triển”, chị Thảo nói.

Tại khu vực ven sông, nhiều người dân tập trung theo dõi các công đoạn thi công, ghi lại hình ảnh nhịp cầu hình lá dừa nước được đưa vào vị trí. Dù phải chờ đợi từ sớm, nhiều người vẫn nán lại để chứng kiến thời điểm hai phần cầu được kết nối.

Trước đó, khoảng 3h ngày 21/10, đơn vị thi công bắt đầu tháo neo, sử dụng tàu chuyên dụng lai dắt sà lan chở tổ hợp kết cấu ra giữa sông Sài Gòn. Bốn tàu kéo được bố trí tại bốn góc, phối hợp xoay ngang sà lan, từng bước đưa tổ hợp kết cấu đến vị trí thiết kế giữa hai phần cầu đã thi công.

Đến khoảng 6h, đội thi công tiến hành định vị, hiệu chỉnh cao độ và hạ tải nhịp cầu. Đây là công đoạn chuẩn bị trực tiếp cho quá trình hợp long, nhằm đưa nhịp chính vào đúng vị trí để đấu nối với các hạng mục đã hoàn thành.

Quá trình căn chỉnh và hạ tải được hỗ trợ bằng hệ thống kích thủy lực, xe tự hành đa trục SPMT, kết hợp bơm nước dằn vào sà lan để tăng trọng lượng. Phương án này giúp điều chỉnh độ chìm của sà lan, đưa kết cấu xuống cao độ theo yêu cầu thiết kế.

Sau khi hợp long, nhà thầu tiếp tục hoàn thiện mặt cầu, lan can, các hạng mục kiến trúc, hệ thống chiếu sáng, thang cuốn và thang máy. Công trình dự kiến đưa vào khai thác dịp Tết Nguyên đán 2027.

Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công tháng 3/2025, có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Nutifood tài trợ. Công trình dài khoảng 720 m, gồm cầu dẫn và cầu chính, mặt cầu rộng 6-11 m, kết nối Công viên Bến Bạch Đằng với khu vực Quảng trường trung tâm Thủ Thiêm. Điểm nhấn kiến trúc của công trình là vòm thép lấy cảm hứng từ hình dáng lá dừa nước, loài cây quen thuộc với vùng sông nước Nam Bộ. Thiết kế tạo hình dáng riêng cho cây cầu, đồng thời gợi nhắc đặc trưng cảnh quan miền Nam. Khi đưa vào khai thác, cầu đi bộ sẽ bổ sung kết nối dành cho người đi bộ giữa hai bờ sông Sài Gòn tại khu vực trung tâm TP.HCM, góp phần liên kết các không gian công cộng và tạo thêm điểm nhấn kiến trúc cho đô thị.