Khoảnh khắc hỗn loạn khi cơ phó 'tìm cách lao máy bay UAE xuống đất'

Chuyến bay FDB1073 của hãng hàng không flydubai phát tín hiệu khẩn cấp khi đang trên hành trình từ Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đến Tel Aviv, Israel. Máy bay chở khoảng 180 hành khách, trong đó có hàng chục công dân Israel.

Hành khách kể chiếc máy bay Boeing 737 MAX bất ngờ hạ độ cao và tăng tốc mạnh, trong khi tiếng la hét vang lên từ phía buồng lái.

"Một hành khách Israel kể với Channel 12 rằng cửa buồng lái mở ra và mọi người nhìn thấy máu. Người này cho biết có người đã dùng dao bấm đâm phi công.

Hành khách tên Miriam cũng kể với i24 rằng tiếng la hét vang lên trước khi cửa buồng lái mở. "Chúng tôi đều nghĩ rằng mình cầm chắc cái chết", cô nói.

Một nữ hành khách nói với Israel Hayom rằng mọi người nhận ra máy bay đang đột ngột chúi đầu xuống. Họ cho rằng các phi công đã mất quyền điều hướng.

Theo những lời kể này, cơ phó đã dùng dao bấm đâm trọng thương cơ trưởng rồi tìm cách điều khiển máy bay. Khi cửa buồng lái mở, một số hành khách ở phía trước lập tức lao vào khống chế người này.

Nữ hành khách Meital kể chồng cô nghe thấy tiếng hô "có người bị đâm" rồi cùng một số hành khách Israel chạy lên phía trước. Họ tham gia khống chế cơ phó trong tình trạng vô cùng hỗn loạn.

Một nam hành khách sau đó nói với gia đình rằng anh đã cùng những người khác khống chế và trói kẻ tấn công.

Theo Channel 12, 2 phi công khác cũng có mặt trên chuyến bay với tư cách hành khách và mặc thường phục. Họ tham gia can thiệp trong lúc xảy ra xô xát và hỗ trợ giành lại quyền điều khiển máy bay.

Máy bay sau đó hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk ở Arab Saudi. Cả cơ trưởng và cơ phó được đưa vào bệnh viện điều trị.

Hình ảnh tại sân bay Tabuk cho thấy một phần cánh tà đứng ở đuôi máy bay bị hư hỏng. Ông Arik Zer, cựu quan chức an ninh Shin Bet của Israel, cho rằng cú lao gấp có thể đã gây ra hư hỏng này.

Dữ liệu công khai cho thấy 2 giờ 15 phút sau khi cất cánh, máy bay giảm độ cao từ 10.000 mét xuống 5.000 mét trong chưa đầy 1 phút, đồng thời tăng tốc từ 760 km/h lên 1.100 km/h. Phi cơ sau đó lên 6.600 mét trước khi tiếp tục giảm xuống hơn 4.200 mét.

Trong 1 giờ tiếp theo, máy bay không duy trì độ cao ổn định và chủ yếu bay ở 4.500 mét. Một quan chức Israel nói với Channel 12 rằng cơ phó quốc tịch Oman đang bị điều tra với cáo buộc tìm cách chiếm quyền kiểm soát máy bay và lao xuống đất.