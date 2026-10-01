Khoảnh khắc hành khách lao vào buồng lái Flydubai giành giật sự sống

Giây phút vỡ òa của các hành khách trên chuyến bay Flydubai trong vòng tay người thân tại sân bay Ben Gurion. Ảnh: CNA.

Trở về an toàn sau sự cố kinh hoàng trên chuyến bay Flydubai, nhiều hành khách vẫn chưa thôi xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc nghẹt thở trong buồng lái - nơi lòng dũng cảm đã kịp thời ngăn chặn một thảm họa giữa không trung.

Sự cố an ninh nghiêm trọng đã xảy ra trên chuyến bay của hãng Flydubai khởi hành từ Dubai (UAE) đi Tel Aviv (Israel) ngày 30/9, buộc phi cơ chở 174 hành khách (trong đó có 27 trẻ em) phải hạ cánh khẩn cấp xuống Saudi Arabia.

Giới chức Israel cho biết sự việc xảy ra khi nam cơ phó bất ngờ tấn công cơ trưởng và tìm cách làm máy bay lao dốc tự do gần 4.300 m trong chưa đầy 30 giây. Giữa khoảnh khắc nguy cấp, nhóm hành khách cùng phi hành đoàn đã kịp thời can thiệp, khống chế kẻ tấn công.

Đường bay chuyến FZ1073 của Flydubai đi Israel bất ngờ chuyển hướng sang Saudi Arabia trưa 30/9. Ảnh: Flightradar24/Reuters.

Ông Netanyahu ôm chặt người thợ sửa ống nước điều khiển máy bay Văn phòng Thủ tướng Israel công bố video ghi lại cảnh ông Netanyahu đón và ôm chặt Yaniv Hayun tại sân bay Ben Gurion. "Tôi nhìn thấy anh và thấy một con sư tử - người anh hùng vĩ đại", ông Netanyahu xúc động nói với vị hành khách vẫn mặc chiếc áo dính đầy máu từ chuyến bay.

Hạ gục nhanh kẻ tấn công

Trả lời Reuters, người phát ngôn của Thủ tướng Netanyahu cho biết cơ trưởng bị thương - được xác định là Smit Machchhar, công dân Ấn Độ - nằm gục trên sàn nhà trong tình trạng người đầm đìa máu khi cố rướn tay nhấn nút mở cửa buồng lái.

Hình ảnh một hành khách mặc áo dính máu trên chuyến bay của flydubai từ Dubai đến Tel Aviv gặp sự cố khẩn cấp giữa không trung. Ảnh: Times of Israel.

Ngay khi cửa mở, các hành khách xông vào và chứng kiến nam cơ phó đang cố tình đập phá bảng điều khiển máy bay.

Hành khách Assaf Rajuan cho biết ông cùng khoảng 5 người khác đã lập tức lao lên hỗ trợ.

Yaniv Hayun - một thợ sửa ống nước không có kinh nghiệm lái máy bay - đã cùng các hành khách ghì cổ kẻ tấn công và khống chế trong vòng 20-25 phút.

Yaniv Hayun có mặt tại Sân bay Quốc tế Ben Gurion ở Israel sau sự cố. Ảnh: Reuters.

“Không có cuộc vật lộn kéo dài, chúng tôi khống chế hắn rất nhanh”, ông chia sẻ với CNN. “Lúc đó tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết lao lên bằng mọi giá để bảo vệ con gái và gia đình” Rajuan nói. Trán ông vẫn còn vệt máu sau cuộc giằng co.

Thấy phi cơ tiếp tục chúi xuống, Hayun tự mình ngồi vào ghế lái, kéo cần điều khiển giúp máy bay cân bằng trở lại trước khi giao cho một phi công dự bị tiếp quản.

Hành khách Assaf Rajuan cho biết ngay cả khi kẻ tấn công trên chuyến bay Flydubai đến Israel đã bị khống chế, các hành khách vẫn rất hoảng sợ khi không biết phải tin tưởng ai và lo ngại nguy cơ xảy ra bị bắt giữ làm con tin. Ảnh: CNN.

Nha sĩ Shota Musaev, một hành khách trên chuyến bay, kể lại ông chạy về phía buồng lái và thấy kẻ tấn công đang đè lên phi công để đâm. “Tôi lao vào cấp cứu vì nạn nhân mất quá nhiều máu. Đầu và tay ông ấy chằng chịt vết cắt sâu. Huyết áp tụt mạnh, ông ngất đi giữa vũng máu. Chỉ chậm vài giây nữa, ông ấy có lẽ đã không qua khỏi”, ông Musaev nhớ lại.

Sau khi cửa buồng lái mở, vị nha sĩ cùng các hành khách đã dùng dây rút nhựa và dây cáp tai nghe để trói kẻ tấn công. Tên này không phản kháng cũng không nói lời nào. Do không tìm thấy vũ khí và lo ngại có đồng phạm, ông Musaev đã cắt cử người canh gác khắp cabin.

Hành khách hỗn loạn khi nghe tiếng hô "đâm dao"

Ngồi ở phía sau máy bay, hành khách Alon Margoninski cảm nhận rõ phi cơ lao dốc tự do nhưng không rõ chuyện gì xảy ra trong 10 phút đầu.

Phút hỗn loạn khi hành khách khống chế cơ phó Flydubai Sau khi nghe tiếng cãi vã và ẩu đả trong buồng lái, các hành khách trên chuyến bay Flydubai cùng lao vào khống chế cơ phó, giữa lúc máy bay bất ngờ mất hơn 5.000 m độ cao.

Ông Margoninski chỉ biết máy bay đã hạ cánh xuống Saudi Arabia khi nhìn thấy các biển hiệu tiếng Ả Rập: “Lúc đó chúng tôi chỉ muốn hạ cánh an toàn”.

Các hành khách khác như Adam, Peleg Italy và Almog Italie đều mô tả phi cơ bị nghiêng, rung lắc dữ dội khiến mọi người bị ép chặt vào ghế trước khi buồng lái được kiểm soát.

Hành khách Hila Gaier nhớ lại khung cảnh hỗn loạn khi máy bay liên tục lao dốc, mất điện và màn hình tắt ngúm: "Các con ôm chặt lấy tôi, vợ chồng con cái chỉ biết ôm nhau nói lời tạm biệt vì nghĩ sắp chết".

Một hành khách khác, cô Miriam Ohayon, kể thêm: "Máy bay mất kiểm soát hoàn toàn trong vài phút. Khi cửa buồng lái mở ra, tôi thấy rất nhiều máu".

Hành khách tập trung tại sân bay Tabuk (Saudi Arabia) sau khi chuyến bay của Flydubai đi Israel phải chuyển hướng khẩn cấp, ngày 30/9. Ảnh cắt từ video: Reuters.

Hành khách Assaf Rajuan chia sẻ dù kẻ tấn công đã bị khống chế, mọi người trên khoang vẫn hoảng loạn: "Bên dưới chỉ toàn sa mạc, chúng tôi sợ bị đưa sang quốc gia khác. Không ai biết người đang lái máy bay thuộc phe nào, thậm chí nghi ngờ cả tiếp viên".

"Mọi chuyện xảy ra thật tồi tệ. Chúng tôi tạ ơn Chúa vì vẫn có thể sống sót trở về Israel. Lúc đó, không ai nghĩ mình còn cơ hội gặp lại gia đình", hành khách Lital Shachaf xúc động chia sẻ.

Giới chức Israel cho biết động cơ của kẻ tấn công trên chuyến bay FZ1073 hiện vẫn đang được điều tra. Sự việc cũng khiến Israel quyết định thắt chặt quy trình kiểm tra đối với phi công trên các chuyến bay đến nước này trong thời gian tới.