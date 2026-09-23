Khoảnh khắc gây sốt của Sơn Tùng và Quang Hùng MasterD

Tối 23/9, Quang Hùng MasterD đăng tải hình ảnh chụp cùng Sơn Tùng M-TP trên trang cá nhân. Bức ảnh nhanh chóng gây sốt với lượng tương tác lớn, được chia sẻ và bàn luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi hai ca sĩ xuất hiện chung trong một bức ảnh được công khai.

Trong ảnh, Sơn Tùng M-TP và Quang Hùng đứng cạnh nhau, cùng tạo dáng trước máy ảnh. Giọng ca Chúng ta của tương lai diện áo thun kẻ sọc, tóc nhuộm sáng, trong khi Quang Hùng vẫn mặc trang phục biểu diễn với tông trắng, xanh và đỏ.

Quang Hùng MasterD đăng ảnh chụp cùng Sơn Tùng M-TP tối 23/9, thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Ảnh: @quanghùngmasterd.

Sự quan tâm dành cho khoảnh khắc này còn đến từ việc Quang Hùng MasterD nhiều lần công khai sự yêu thích dành cho Sơn Tùng M-TP. Trước đó, trong một cuộc trò chuyện vào năm 2024, nam ca sĩ cho biết Sơn Tùng là một trong những nghệ sĩ anh thần tượng. Quang Hùng còn kể từng có dịp gặp đàn anh nhưng khi ấy thậm chí chưa dám chủ động bắt tay.

Đến tháng 9/2025, Sơn Tùng M-TP và Quang Hùng MasterD cùng góp mặt tại một concert ở Hà Nội. Quang Hùng khi đó cho biết đã là Sky khoảng 10 năm, từng nghe và cover nhiều ca khúc của đàn anh. Nam ca sĩ thậm chí nhuộm tóc xanh trong dịp được đứng chung một đêm diễn với thần tượng.

Sau khi hoàn thành phần biểu diễn, Quang Hùng không rời sự kiện mà xuống khu vực khán giả, cầm lightstick và theo dõi sân khấu của Sơn Tùng. Hình ảnh nam ca sĩ hòa vào đám đông cổ vũ đàn anh khi ấy cũng từng thu hút nhiều sự chú ý.

Dù đã xuất hiện trong cùng sự kiện và có một số tương tác công khai, hình ảnh Sơn Tùng và Quang Hùng đứng cạnh nhau trước đây khá hiếm. Vì vậy, bức ảnh được Quang Hùng đăng tối 23/9 nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Quang Hùng nhiều lần công khai là fan của Sơn Tùng. Ảnh: @quanghùngmasterd, @sontungmtp.

Quang Hùng MasterD sinh năm 1997 tại Huế, hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Anh từng được chú ý tại thị trường Thái Lan với ca khúc Dễ đến dễ đi, trước khi tên tuổi bứt lên mạnh ở Việt Nam sau Anh trai “say hi” 2024. Từ chương trình, Quang Hùng sở hữu thêm nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu thích, đồng thời xuất hiện dày đặc tại các sự kiện, sân khấu âm nhạc. Hiện tại, anh tham gia Tinh hà say hi.

Sơn Tùng M-TP sinh năm 1994 tại Thái Bình. Nam ca sĩ nổi tiếng từ đầu thập niên 2010 với Cơn mưa ngang qua, sau đó liên tục tạo dấu ấn bằng loạt hit như Em của ngày hôm qua, Lạc trôi, Hãy trao cho anh, Chúng ta của tương lai hay Đừng làm trái tim anh đau. Sau hơn một thập niên hoạt động, Sơn Tùng vẫn là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của Vpop, sở hữu lượng người theo dõi đông đảo và nhiều sản phẩm đạt thành tích cao trên các nền tảng số.