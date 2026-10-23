Khoảnh khắc gây chú ý giữa Lương Triều Vỹ và mỹ nam phim Việt

Mới đây, Liên Bỉnh Phát gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp cùng tài tử Lương Triều Vỹ trên trang cá nhân. Nam diễn viên cho biết cuộc gặp diễn ra hoàn toàn tình cờ, khi cả hai ngồi gần nhau trong một bữa ăn sáng.

“Tình cờ ngồi kế bàn của ảnh lúc đi ăn sáng nay, trời ơi, anh Vỹ của giới yêu phim!!”, Liên Bỉnh Phát hào hứng chia sẻ.

Liên Bỉnh Phát hào hứng khoe ảnh chụp cùng Lương Triều Vỹ sau cuộc gặp tình cờ. Ảnh: @lienbinhphat.

Trong bức ảnh, Liên Bỉnh Phát xuất hiện với mái tóc có phần bù xù, diện áo len xám với nhiều chi tiết rách cách điệu. Trong khi đó, Lương Triều Vỹ ăn mặc giản dị với áo khoác thể thao màu đen, bên trong là áo thun trắng. Hai diễn viên đứng sát nhau, cùng mỉm cười trước ống kính.

Bên dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp và khán giả bày tỏ sự thích thú trước cuộc gặp tình cờ. Một số người nhận xét Liên Bỉnh Phát có nét giống Lương Triều Vỹ, trong khi số khác bất ngờ trước vẻ ngoài trẻ trung của tài tử Hong Kong.

Trước đó, Liên Bỉnh Phát từng được truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) ví như “Lương Triều Vỹ của Việt Nam”. Sau chiến thắng tại giải Kim Chung 2025 với vai diễn trong Bác sĩ tha hương, nam diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi về khả năng diễn xuất. Tờ China Times khi ấy đã so sánh anh với ngôi sao Hong Kong nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu chiều sâu nội tâm.

Lương Triều Vỹ sinh năm 1962, là một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Hong Kong. Ông ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như Tâm trạng khi yêu, Trùng Khánh sâm lâm, Vô gian đạo, Sắc, giới hay Nhất đại tông sư. Trong sự nghiệp kéo dài hơn 40 năm, tài tử giành nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá, trong đó có giải Nam diễn viên xuất sắc tại Cannes 2000 và Sư tử vàng Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice 2023.

Những năm gần đây, Lương Triều Vỹ vẫn duy trì hoạt động diễn xuất, song có xu hướng lựa chọn dự án kỹ lưỡng hơn. Sau khi góp mặt trong bom tấn Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ông tiếp tục thử sức với những tác phẩm mang màu sắc khác biệt. Gần nhất là Silent Friend (2025), bộ phim của đạo diễn Ildikó Enyedi ra mắt tại Liên hoan phim Venice. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 6, tài tử tiết lộ đang chuẩn bị một số dự án mới, bao gồm phim điện ảnh hợp tác với đạo diễn Đỗ Kỳ Phong và loạt phim truyền hình có nhân vật chính là kẻ sát nhân hàng loạt.

Về phía Liên Bỉnh Phát, nam diễn viên sinh năm 1990, bắt đầu được chú ý từ vai Dũng “Thiên Lôi” trong Song lang (2018). Sau đó, anh tham gia nhiều dự án điện ảnh, truyền hình trong và ngoài nước. Năm 2025, vai bác sĩ Phạm Văn Ninh trong Bác sĩ tha hương giúp Liên Bỉnh Phát giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Chung, trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên chiến thắng hạng mục này.