Khoảnh khắc đời thường của Phạm Hương trong biệt thự tại Mỹ

Mới đây, Hoa hậu Phạm Hương đăng tải những khoảnh khắc đời thường trong căn biệt thự tại Mỹ, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Trong hình ảnh được chia sẻ, Phạm Hương dành thời gian thư giãn và ngồi chơi đàn piano giữa không gian sống rộng rãi ở Mỹ. Không cần xuất hiện tại những sự kiện giải trí hay khoác lên mình các thiết kế cầu kỳ, nàng hậu vẫn toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, mặn mà. Khoảnh khắc đời thường cũng phần nào cho thấy cuộc sống bình yên và niềm hạnh phúc viên mãn của cô sau nhiều năm định cư tại Mỹ.

Hoa hậu Phạm Hương hé lộ cuộc sống đời thường bên trong biệt thự ở Mỹ.

Không gian biệt thự được bài trí theo phong cách sang trọng nhưng vẫn gần gũi, là nơi Phạm Hương cùng gia đình tận hưởng cuộc sống thường ngày. Bên cạnh những hoạt động dành cho công việc và gia đình, người đẹp cũng thường chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc nhà cửa, nấu ăn, trang trí không gian sống hay dành thời gian vui chơi cùng các con.

Nhiều năm qua, Phạm Hương gần như rút khỏi các hoạt động của làng giải trí Việt. Sau khi sang Mỹ sinh sống, cô kết hôn và xây dựng tổ ấm riêng. Thay vì thường xuyên xuất hiện trước công chúng, người đẹp dành phần lớn thời gian để chăm sóc gia đình, nuôi dạy 2 con trai và phát triển công việc kinh doanh.

Dù không còn tham gia nhiều hoạt động showbiz, những hình ảnh đời thường của Phạm Hương vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Mỗi lần nàng hậu cập nhật cuộc sống tại Mỹ, người hâm mộ đều dành nhiều lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà, cuốn hút của cô. Không ít ý kiến cũng bày tỏ sự yêu thích trước hình ảnh một Phạm Hương nhẹ nhàng, kín tiếng nhưng vẫn giữ được sức hút riêng sau nhiều năm rời xa ánh đèn sân khấu.

Hoa hậu Phạm Hương bên trong biệt thự hoành tráng ở Mỹ.

Phạm Hương từng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của làng sắc đẹp Việt Nam vào thời điểm đó.

Sau chiến thắng, cô đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe, tiếp tục nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông và công chúng. Vẻ đẹp sắc sảo, phong thái tự tin cùng khả năng tạo dấu ấn trước ống kính giúp Phạm Hương trở thành cái tên gây bùng nổ truyền thông vào thời điểm đó.

Trong những năm hoạt động nghệ thuật, cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn, sàn diễn thời trang và nhiều chương trình giải trí. Phạm Hương từng được xem là một trong những nàng hậu có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Chính vì vậy, quyết định sang Mỹ sinh sống giữa lúc sự nghiệp đang nhận được nhiều sự quan tâm từng khiến không ít khán giả bất ngờ.

Sau đó, Phạm Hương lựa chọn một cuộc sống kín tiếng hơn, kết hôn và trở thành mẹ của hai con trai. Nhiều năm qua, cô không còn hoạt động thường xuyên trong showbiz mà tập trung vun vén tổ ấm cũng như theo đuổi công việc kinh doanh tại Mỹ. Trên trang cá nhân, nàng hậu thỉnh thoảng chia sẻ những lát cắt bình dị về cuộc sống như chăm sóc các con, chuẩn bị bữa ăn, trang trí nhà cửa hoặc tận hưởng những phút giây thư giãn cùng gia đình.

Dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz nhưng Phạm Hương vẫn duy trì sức hút với khán giả.

Từ một Hoa hậu luôn xuất hiện nổi bật trước truyền thông, Phạm Hương hiện lựa chọn nhịp sống nhẹ nhàng và kín đáo hơn. Dù đã rời xa showbiz trong thời gian dài, tên tuổi của cô vẫn giữ được sức hút nhất định. Những khoảnh khắc mới nhất trong căn biệt thự tại Mỹ tiếp tục cho thấy một Phạm Hương đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, bình yên bên gia đình và vẫn nhận được nhiều tình cảm từ công chúng.