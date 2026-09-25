Khoảnh khắc Đình Bắc, Xuân Son sẵn sàng hướng tới FIFA ASEAN CUP 2026

Mới đây, ĐT Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Bandung (Indonesia), tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị cho trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Phạm Đình.

HLV Kim Sang Sik cùng các học trò bước ra sân tập. Sân tập của đội tuyển nằm cách khách sạn hơn 10 phút di chuyển bằng xe bus, với mặt cỏ được đánh giá đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ giải đấu cấp FIFA. Thời tiết tại Bandung (Indonesia) cũng khá thuận lợi cho việc tập luyện, với không khí mát mẻ, dễ chịu nhờ thành phố nằm trên khu vực cao nguyên. Ảnh: Phạm Đình.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son vui vẻ cùng đàn em, tân binh ĐT Việt Nam - Ngô Đăng Khoa ở buổi tập đầu tiên. Ảnh: Phạm Đình.

Như thường lệ, Đình Bắc tươi tắn tự tin dù tập luyện hay thi đấu trên sân cỏ. Ảnh: Phạm Đình.

Bộ đôi Việt kiều Lê Giang và Minh Hoàng đầy tự tin, sẵn sàng cùng ĐT Việt Nam xuất trận tại FIFA ASEAN CUP 2026. Ảnh: Phạm Đình.

Dàn hàng thủ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Nhật Minh... Ảnh: Phạm Đình.

Hoàng Đức cùng đàn em Phan Tuấn Tài bước ra sân. Trước buổi tập, tiền vệ Hoàng Đức chia sẻ: “FIFA ASEAN Cup là một giải đấu rất mới với toàn đội và do FIFA tổ chức. Tôi rất vui. Công tác chuẩn bị của FIFA tại Indonesia cũng rất tốt. Toàn đội rất háo hức chờ trận đấu đầu tiên và hy vọng tất cả sẽ cùng nhau làm việc để đi đến đích cuối cùng”. Ảnh: Phạm Đình.

Sau màn khởi động nhẹ, HLV Kim Sang Sik cũng đẩy cao khối lượng và tăng thời lượng buổi tập nhằm giúp các cầu thủ giải phóng sức ì, đồng thời củng cố các mảng miếng chiến thuật trong bối cảnh đội hình có thêm nhiều nhân tố mới. Ảnh: Phạm Đình.

Trả lời phỏng vấn FIFA, thủ thành Lê Giang Patrik nhấn mạnh tinh thần khiêm tốn và tập trung của ĐT Việt Nam sau thành công tại ASEAN Championship 2026. “Một khi đã trải nghiệm cảm giác giành danh hiệu cho đất nước, tất nhiên bạn muốn được trải nghiệm cảm giác đó lần nữa. Nhưng chúng tôi biết việc vô địch một giải đấu quốc tế khó khăn như thế nào. Chúng tôi phải khiêm tốn, tôn trọng mọi đối thủ và tập trung vào những điều có thể kiểm soát”, Lê Giang Patrik chia sẻ. Ảnh: Phạm Đình.

Theo lịch của BTC, chiều 25/9, ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trước khi bước vào trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines vào ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat. Ảnh: Phạm Đình.