Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand Tối 23/11, U17 Việt Nam hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3 tại lượt trận thứ hai bảng G U17 World Cup 2026.

Phút 90+2, U17 New Zealand "dựng xe buýt" khiến hy vọng giành điểm của U17 Việt Nam tưởng chừng như đã hết. Tuy nhiên, khoảnh khắc kỳ diệu đã đến với các chàng trai áo đỏ. Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam nỗ lực đi bóng bên cánh phải, trước khi thực hiện quả tạt để Trương Nguyễn Duy Khang bay người đánh đầu dũng mãnh, ấn định tỷ số 3-3.

Trước đó, U17 Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trước đối thủ sở hữu thể hình, tốc độ vượt trội. U17 New Zealand chỉ có bài leo biên, tạt nhưng đã có đến ba lần làm tung mành lưới của thủ môn Xuân Hòa. Các hậu vệ áo đỏ hoàn toàn bất lực trong những tình huống tranh chấp trên không với Jack Clegg, John Woldegiorgis,...

Dù liên tục bị đẩy vào thế bám đuổi, U17 Việt Nam vẫn có màn trình diễn quả cảm. Chu Ngọc Nguyễn Lực sắm vai người hùng với một bàn thắng và một kiến tạo. Số 10 sút tung lưới U17 New Zealand từ chấm đá phạt bên cánh trái ở phút 49, trước khi kiến tạo cho Lê Trọng Đại Nhân gỡ hòa 2-2 ở phút 58.

U17 Việt Nam đã tạo ra hàng loạt dấu mốc đáng nhớ cho thể thao nước nhà ở một kỳ World Cup bóng đá 11 người. Trước đó, U20 Việt Nam và tuyển nữ từng dự giải thế giới nhưng đều không ghi được bàn. Giờ đây, Đại Nhân cùng đồng đội đã có đến 5 lần làm tung mành lưới đối thủ chỉ sau hai trận.

Dù vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, đặc biệt ở khâu chống bóng bổng và tận dụng cơ hội, hành trình tại World Cup của U17 Việt Nam vẫn trở nên đáng nhớ bởi tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ trẻ.

Ở lượt cuối, U17 Việt Nam sẽ chạm trán Mali, đội tuyển đánh bại cả New Zealand và ứng viên vô địch Bỉ.

Nếu có điểm, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn còn cơ hội vào vòng loại trực tiếp thông qua vé dành cho một trong những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt.

Cục diện bảng xếp hạng.

Duy Anh