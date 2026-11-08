Tối 7/11, Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Quảng trường Danh Vọng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Nữ sinh 20 tuổi đến từ Hà Nội mang số báo danh 362, là một trong 25 thí sinh tranh tài ở đêm chung kết toàn quốc.

Khoảnh khắc đăng quang đặc biệt nhất lịch sử Hoa hậu Việt Nam. Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và hai Á hậu Châu Anh, Vân Nhi cùng lên sân khấu chúc mừng tân hoa hậu đến từ Hà Nội.

Các thế hệ hoa hậu, á hậu hội tụ trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026. Từ trái sang: Hà Trúc Linh - Hoa hậu Việt Nam 2024, Mai Phương - Hoa hậu Việt Nam 2002, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh, tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 Lê Phương Nghi, giám khảo - Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân và Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi.

Khoảng 7.000 khán giả có mặt tại Đồ Sơn trong đêm Yến Trang đăng quang. Một ngày trước chung kết, cô kể với PV Tiền Phong rằng khoảng 50 người thân dự định đến cổ vũ. Gia đình cô coi đây cũng là dịp cùng nhau đi thăm Hải Phòng. Tại thảm đỏ chung kết trước đó, Hoa hậu Thanh Thủy nhắn nhủ tân hoa hậu sẽ bản lĩnh, tự tin, xinh đẹp, tỏa sáng trong đêm chung kết và suốt hành trình.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh trao vương miện và động viên Yến Trang khi cô xúc động trên sân khấu. Trước khi đón người kế nhiệm, Trúc Linh đã có màn trình diễn khép lại nhiệm kỳ cùng hai á hậu Trần Ngọc Châu Anh và Nguyễn Thị Vân Nhi.

Cận khoảnh khắc Hà Trúc Linh trao gửi vương miện Ngọc Liên Diệu Nhật tới Yến Trang. Lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen đón nắng, chiếc vương miện có khung mạ vàng trắng, đính 2.960 viên đá quý cùng 82 viên trân châu dạng tròn và giọt nước. Các nghệ nhân mất 1.320 giờ để hoàn thiện thiết kế.

Yến Trang thực hiện những bước catwalk đầu tiên trong vai trò Hoa hậu Việt Nam. Cô cao 1,71 m, có số đo ba vòng 80-58-88 cm. Trước đó trong đêm thi, nữ sinh Hà Nội lần lượt trình diễn áo dài, áo tắm và trang phục dạ hội trước khi vào top 5 ứng xử.

Tân hoa hậu bước ra chào khán giả. Yến Trang kể những ngày đầu ở nhà chung, cô còn lúng túng khi đi giày cao gót. Ngoài giờ tập với đạo diễn catwalk, cô tận dụng cả phòng ngủ và hành lang khách sạn để tập thêm. Cô tự đặt máy quay, xem lại từng bước chân rồi sửa dáng đi.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - trao quyền trượng cho Yến Trang. Quyền trượng được thiết kế cùng bộ với vương miện. Theo ban tổ chức, đây là biểu tượng cho trách nhiệm của hoa hậu với cộng đồng trong nhiệm kỳ.

Ít phút trước lễ trao vương miện, Nguyễn Yến Trang và Trần Xuân Khánh Linh nắm tay nhau trên bàn nâng. Khi ấy, Lê Phương Nghi đã được công bố là Á hậu 2. Hai cô gái đứng cạnh nhau chờ đến khi Trưởng Ban tổ chức xướng tên ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026.

Yến Trang đang học ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Trong phần ứng xử, khi được hỏi sẽ giới thiệu vẻ đẹp hòa bình của Việt Nam với bạn bè quốc tế ra sao, cô bắt đầu từ niềm vui mỗi sáng thức dậy được học tập, làm việc. Cô cũng nhắc đến sự kiện Hà Nội đón Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang (giữa) bên Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh (ngoài cùng bên trái) và Á hậu 2 Lê Phương Nghi trong đêm chung kết. Cả ba cùng sinh năm 2006. Riêng Khánh Linh còn nhận danh hiệu Đại sứ Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2026.