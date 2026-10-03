Khoảnh khắc đáng nhớ, cầu mây Việt Nam hạ Thái Lan giành HCV Asiad

Trong ngày thi đấu chính thức áp chót của Asiad 2026, Việt Nam tranh tài ở 6 môn, với tâm điểm là trận chung kết 4 nữ cầu mây. Các cô gái Việt Nam gặp Thái Lan tranh tấm HCV. Đội hình Việt Nam gồm Nguyễn Thị Mỹ (2), Trần Thị Ngọc Yến (4), Nguyễn Thị Yến (11) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (12).

Thái Lan chính là bại tướng của tuyển cầu mây nữ Việt Nam ở vòng bảng. Chiến thắng này mang lại sự tự tin cho các học trò HLV Trần Thị Vui, nhưng rõ ràng trận chung kết có tính chất hoàn toàn khác.

Đội Việt Nam thắng set 1, nhưng sau đó Thái Lan gỡ hòa. Ở set 3 quyết định, trận đấu diễn ra nghẹt thở. Chiến thắng chung cuộc 2-1 thuộc về đội 4 nữ Việt Nam.

Cầu mây 4 nữ Việt Nam trải qua trận chung kết đầy kịch tính trước Thái Lan, đặc biệt sau khi bỏ lỡ match point ở set 2.

Chiến thắng trước Thái Lan giúp cầu mây 4 nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV Asiad, sau chức vô địch tại Hàng Châu năm 2023.

Niềm vui của Ban huấn luyện tuyển cầu mây Việt Nam. Đây là lần thứ 2 HLV Trần Thị Vui vỡ òa cảm xúc với tấm HCV tại Asiad 2026.

Hành trình tại Asiad 20 của đội tuyển khép lại với thành tích toàn thắng.

Thái Lan là đối thủ duy nhất khiến các cô gái Việt Nam phải trải qua đủ ba set.

Trưởng đoàn TTVN Nguyễn Hồng Minh (trái) cùng các thành viên đoàn ăn mừng tấm HCV thứ 3 tại Asiad.

Cầu mây mang về 2 HCV cho đoàn TTVN tại Asiad 2026, đều ở nội dung nữ (đôi nữ và bốn nữ).

Cầu mây Việt Nam có một kỳ Asiad thành công.

Ảnh, Video: Tam Ninh